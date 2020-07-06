حركة الهلال الذّهبيّ تنظّم فعاليتها لليوم السّابع في مخيّم برخدان

بحضور العشرات من أهالي عفرين المهجّرين نظّمت اليوم حركة الهلال الذهبي فعاليتها في يومها السابع ضمن الحملة الفنّية والثقافية الأسبوعية، وذلك في مخيم برخدان.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت عضوة حركة الهلال الذّهبيّ روهاي بكر التي أشارت إلى أهمية الفعالية قائلةً: "إنّ هذه الفعالية هي بروح الشّهيدة زيلان، ونحن نقوم بها لأجل الحفاظ على الثّقافة والفلكلور الكرديّ من الاندثار".

تلاها تقديم فرقة الشّهيدة برجم بعضاً من الأغاني الفلكلورية.

ومن ثمّ قدّمت بعدها فرقة الشّهيدة بارين "سكيتش" عن ضرورة نظافة الأطفال للحفاظ على صحّتهم بعيداً عن الأمراض والجراثيم.

كما قدّمت أيضاً فرقة الشّهيدة مزكين بعضاً من الأغاني الثوريّة.

لتنتهي بعدها الفعالية بتقديم فرقة ناحية أحداث فقرات من الرّقصات الفلكلوريّ.

(كروب/إ)

ANHA