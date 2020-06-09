حركة الهلال الذّهبيّ لمقاطعة عفرين تستأنف حملتها الفنّيّة

وكانت حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين قد بدأت منذ بضعة أشهر بإطلاق حملة فنية شهرية تحت شعار "إحياء الأيام التراثية"، تؤدّي خلالها عضوات الحركة الأغاني الفلكلورية وسط جو محاط بالأدوات التراثية في مناطق ونواحي مقاطعة الشهباء.

وفي الأمسية التي أقيمت اليوم قدّمت عضوات الحركة فعاليتها الفنية بحضور عدد من الأهالي، وأدّت العضوات بعضاً من فقرات الأغاني التراثية مرتديات الزي الفلكلوري.

تلا ذلك تقديم عدد من العضوات الرقص الفلكلوري على وقع أنغام المزمار والطبل.

وفي نهاية الفعالية عقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني التراثية.

هذا ومن المزمع أن تستمرّ مثل هذه الفعاليات بشكل شهري.

(ل)

ANHA