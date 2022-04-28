حركات الشبيبة تواصل فعالياتها الداعمة لمقاومة الكريلا والمنددة بالخيانة

تجمع العشرات من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية، للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي والتأكيد على دعمهم ومساندتهم لمقاومة قوات الكريلا.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد، من قبل العضوة ديانا العبد الله، وجاء فيه:

"في الـ 17 من نيسان الجاري، شن الاحتلال التركي هجوماً على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أعطاه الضوء الأخضر لشن هذا الهجوم على أبناء شعبه، بهدف القضاء على قوات الكريلا، القوة الوحيدة التي تحارب وتناضل من أجل حرية الشعوب وتحرير أراضي كردستان".

وأشار البيان إلى أن إرادة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ستفشل مخططات دولة الاحتلال التركي وستنتصر مجدداً بفضل مقاومتها البطولية.

وأكد البيان أن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ((PDK للاحتلال التركي في هجماته على أبناء الشعب الكردي، خيانة عظمى، وعليه مراجعة نفسه وترك هذه الخيانة.

وانتهى البيان بتجديد حركة الشبيبة الثورية السورية لمساندتها ودعمها لقوات الدفاع الشعبي، ومواصلتها لفعالياتها ضمن النفير العام، حتى إفشال مخططات دولة الاحتلال التركي، وإنهاء الخيانة.

وفي مدينة قامشلو نظام اتحاد الشبيبة الكادحة في مدينة قامشلو تظاهرة؛ للتنديد بهجمات الدولة التركية المحتلة، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على باشور كردستان.

وانطلقت التظاهرة من دوار عفرين في مدينة قامشلو تحت شعار "انضموا إلى معركة الحرية"، فيما حمل المتظاهرون صور القائد أوجلان وردّدوا شعارات "تحيا مقاومة الكريلا"، "تحيا مقاومة آفاشين" و"الموت للخيانة".

وشارك في التظاهرة، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية. وتجمع المتظاهرون في مزار الشهيد دليل ساروخان، حيث تحدّث الإداري في اتحاد الشبيبة الكادحة، هوكر محمد وأوضح أن شبيبة قامشلو يدعون الشعب إلى الانضمام لمعركة الحرية.

كما أشار هوكر محمد إلى حملة النفير العام المناهض للإبادة والخيانة التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية السورية وقال: "نحن في حركة اتحاد الشبيبة الكادحة نعلن انضمامنا إلى حملة النفير العام".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات "تحيا مقاومة الكريلا" و"الموت للخيانة".

(كروب/آ)

ANHA