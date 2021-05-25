حرفي يتّخذ من صناعة المزهريات مهنة في ظّل ظروف النزوح الصّعبة

المواطن وليد محمد نوري عبدو من قرية متينا التابعة لناحية شرا أب لأربعة أولاد، ويعمل منذ عام 1990 في مهنة تلبيس النحاس، إلّا أنّ النزوح والظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المواد الأولية اللازمة لمهنته أجبره على التوجّه نحو مهنة أخرى قريبة ممّا يتقن.

واستبدل مهنته منذ ما يقارب الشهرين بصناعة المزهريات وأشكال الزينة من مجسّمات لأشكال خيالية كالديناصورات أو بعض الأدوات التراثية والتّحف المنزلية.

طريقة التصنيع

طريقة التصنيع تبدأ بإضافة خليط من المواد كالإسمنت أو الجبص واللكر والمثبتات، إلى جانب مواد أخرى لمنع امتصاص الماء أو الرطوبة، وإضافة الماء إليها.

بعدها يتمّ العمل على غمس قطعة قماش ذات أطوال متناسبة ومعدّة من قبل الصانع ليتم غمسها في الخليط وإضافة الماء.

وليد يقول بأنّ الشرط الأساسي لنجاح العملية هو نوعية القماش المغموس، حيث يجب أن يكون ذا نوعية جيّدة.

يلي ذلك صنع الشكل النهائي للمجسّم عبر قوالب معدّة بشكل يدوي من قبل الحرفيّ وليد نتيجة ضعف الإمكانيات المادية لديه، وتتخذ المخيلة العامة في هذه المرحلة دوراً كبيراً لنجاح المجسّم، وبعد أن يجف المجسّم يقوم بنزعه من القالب ويتم طلاؤه بالألوان.

كما قرّر وليد صناعة لوحة زجاجية ملبسة بالنحاس لكي يستذكر مهنته السابقة، فبنى مجسّماً للأهرامات المصرية بصدارة أبي الهول، وقام بتعليقها في محلّه المتواضع الواقع بالقسم الغربي من حي الشّيخ مقصود.

يتحدّث وليد عن الصّعوبات التي تواجهه في مهنته، ويقول: "هناك صعوبة في تأمين بعض المواد كالمثبتات حيث يتمّ شحنها من لبنان إلى حلب، إضافة إلى غلاء ثمنها".

اكتساب الخبرة في وقت قصير

أمّا حول موضوع اكتساب الخبرة، فيقول وليد: "إنّ هذه المهنة قريبة لمهنتي السابقة من حيث مراعاة التفاصيل والإبداع والتخيل، كما أنّني تلافيت بعض الأخطاء عبر البحث على الإنترنت عن الطريقة المثلى لتكوين القوام الحسن للأشكال". أمّا عن أسعار المزهريات، فبيّن وليد أنها تتراوح ما بين 8000 -10000 ليرة سورية، أمّا التّحف الباقية فيكون سعرها حسب الفترة الزّمنية لتجهيزها.

(إ)

ANHA