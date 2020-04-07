HRE: مقتل 7 مرتزقة وجندي تركي في شرا وإعزاز

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كشفت فيها حصيلة العمليات نفذتها في قرى ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين وإعزاز التابعة لريف حلب الشمالي. وجاء فيه:

"بتاريخ 04 نيسان الجاري:

نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد جنود الاحتلال التركي في قرية مريمين التابعة لناحية شرا، حيث قُتل خلالها جندي للاحتلال التركي.

نفذت قواتنا في قرية دير صوان التابعة لناحية شرا عمليتين نوعيتين استهدفتا مرتزقة الاحتلال التركي، حيث قُتل خلالها ستة مرتزقة وتدمير آليتين عسكريتين.

بتاريخ 05 نيسان الجاري:

نفذت قواتنا في محيط قرية المالكية التابعة لناحية شرا عملية قنص استهدفت تحركات لمرتزقة الاحتلال التركي، حيث قُتل خلالها مرتزق واحد.

كما نفذت قواتنا عملية نوعية استهدفت أحد تحصينات مرتزقة الاحتلال في قرية كفر خاشر التابعة لمنطقة إعزاز موقعة إصابات مؤكدة، حيث لم يتسنى معرفة عدد القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

وكحصيلة لعمليات قواتنا، قُتل سبعة مرتزقة وجندي للاحتلال التركي، كما تمّ تدمير آليتين عسكريتين".

(س و)