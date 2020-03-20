HRE: مقتل 11مرتزقاً وإعطاب سيارتين في سلسلة عمليات بعفرين ومارع

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كشفت فيها نتائج عمليات نفذتها في قرى نواحي مقاطعة عفرين ومارع.

وجاء في البيان:

"بتاريخ 8 آذار الجاري، نفذت قواتنا عملية نوعية استهدفت نقطة لمرتزقة الاحتلال التركي في قرية عرب ويران التابعة لناحية شرا، حيث قُتل خلالها ثلاثة مرتزقة.

بتاريخ 9 آذار، نفذت قواتنا عملية في قرية شلتحتي التابعة لناحية شرا، استهدفت تجمع للمرتزقة، قُتل خلالها مرتزقان اثنان وأُصيب اثنان آخران بجروح.

بتاريخ 11 آذار، نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد مرتزقة الاحتلال التركي في محيط مدينة مارع، حيث قُتل على الفور.

بتاريخ 18 آذار، أعطبت قواتنا خلال عملية سيارتين عائدتين لمرتزقة الاحتلال التركي في حي المحمودية في عفرين، كما أُصيب مرتزقان اثنان بجروح، بالتوازي مع ذلك، نفذت قواتنا عملية منفصلة في حي الأشرفية في مركز عفرين أسفرت عن حدوث أضرار مادية.

وفي التاريخ ذاته، نفذت قواتنا عملية هجومية على حاجز لمرتزقة الاحتلال التركي في قرية كوسا التابعة لناحية راجو، أسفرت عن مقتل مرتزقين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

كما فجرت قواتنا عبوة ناسفة بحاجز لمرتزقة الاحتلال التركي في قرية عبيدان التابعة لناحية بلبلة، قُتل خلالها مرتزقان اثنان وأُصيب مرتزق آخر بجروح.

بتاريخ 19 آذار، نفذت قواتنا عملية استهدفت نقاط لمرتزقة الاحتلال التركي في محيط مدينة مارع، قُتل خلالها مرتزق وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وكحصيلة لعمليات قواتنا، قُتل ما لا يقل عن 11 مرتزقاً وأُصيب 11 آخرين بجروح.

بالتوازي مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال التركي قصف المناطق الآهلة بالمدنيين في ناحيتي شرا وشيراوا وكذلك قرى وبلدات مناطق الشهباء بالمدفعية الثقيلة، كما تُحلق طائرات الاستطلاع التركي في سماء المنطقة".

(س و)

ANHA