حرب باردة بين مصر وتركيا ولبنان يشهد ملامح حرب أهلية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الحرب الباردة بين مصر وتركيا في الساحة الليبية والوضع اللبناني المتدهور، وكشف البنتاغون عن قائمة شركات تدعمها الصين.

الغارديان: المواجهة الليبية تخاطر بسحب الجيش المصري إلى "حرب باردة" في المنطقة

تطرقت صحيفة الغارديان البريطانية إلى الوضع الليبي، ودخول الجيش المصري إلى الحرب الباردة وقالت" تتكثف الجهود الدبلوماسية لتفادي دخول القاهرة في الحرب الأهلية الليبية التي استمرت تسع سنوات وسط توترات أوسع نطاقًا.

وتهدد المواجهة على الساحل الشمالي الأفريقي بين الفصائل المتناحرة في الحرب الأهلية الليبية التي استمرت تسع سنوات بدخول الجيش المصري القوي وسط تصعيد التوترات بين بعض أعداء الشرق الأوسط الأكثر صلابة.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية في أوروبا والعواصم الإقليمية هذا الأسبوع لتفادي دخول القاهرة في الصراع، وهي خطوة من شأنها أن تثير ردود فعل بعيدة مثل أنقرة وأبو ظبي.

وازدادت حدة الضجة حول مصير ليبيا منذ التراجع السريع في نهاية الأسبوع الماضي للجيش الوطني الليبي (LNA) بعد فشله في الاستيلاء على العاصمة طرابلس التي تقع تحت سيطرة حكومة السراح المدعومة من تركيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

الجانبان متقاربان الآن في ضواحي سرت، حيث تم القبض على معمر القذافي وقتل في عام 2011، بعد تقدم غيّر الزخم في الحرب، وألقى بظلال من الشك على قدرة حفتر على قلب حكومة طرابلس".

التايمز: لبنان يعيش مع شبح حرب أهلية جديدة

أما صحيفة التايمز البريطانية فقالت" حذر الرئيس اللبناني عون من "مناخ حرب أهلية" مع تحول الاحتجاجات الاقتصادية إلى طائفية، حيث اجتاحت المظاهرات البلاد مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المسلمين الشيعة والمسيحيين وكذلك بين الشيعة والسنة، مرددًا خطوط الصدع في الحرب الأهلية طوال السبعينات والثمانينات.

وعقد السيد عون (85 عامًا) أمس اجتماع "وحدة وطنية" مع رئيس الوزراء حسن دياب وقادة آخرين.

وبموجب الدستور، يجب أن يكون الرئيس اللبناني مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء سنياً ورئيس البرلمان شيعياً، وكما يتمتع حزب الله، المجموعة الشيعية المدعومة من إيران، بقوة هائلة.

الواشنطن تايمز: البنتاغون ينشر قائمة شركات يقول إنها مدعومة من الجيش الصيني

فيما تحدثت صحيفة الواشنطن تايمز البريطانية عن شركات تدعمها الصين وقالت" كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس عن أسماء 20 شركة صينية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي، تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، في محاولة لوقف بكين من الحصول على السلع ذات الصلة بالجيش.

وتتضمن القائمة، شركة الاتصالات العالمية " هواوي تكنولوجيز "التي قالت عنها إدارة ترامب على أنها تهديد تجسس الكتروني محتمل، وتشمل الشركات الأخرى الشركة الكبرى لصناعة الصواريخ والطائرات في الصين، وشركة هيكفيجن، وهي شركة تصنع كاميرات المراقبة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان راث هوفمان، إنه "فيما تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى طمس الخطوط الفاصلة بين القطاعين المدني والعسكري فإن معرفة الجهة المزودة أمر في بالغ الأهمية".

إضافة إلى ذلك، تشمل اللائحة أيضا شركات "مملوكة من حكومة الصين أو جيشها أو صناعة الدفاع، أو تسيطر عليها أو مرتبطة بها" وفق بيان لهوفمان.

وأضاف "نعتقد أن هذه القائمة ستكون أداة مفيدة لحكومة الولايات المتحدة والشركات والمستثمرين والمعاهد الأكاديمية والشركاء المشابهين، لتوخي اليقظة في ما يتعلق بالشراكات مع هذه الكيانات".

(م ش)