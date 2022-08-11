حرب الشعب الثورية.. المئات من أهالي كوباني يتلقون تدريبات الإسعافات الأولية

تلبية لحالة الطوارئ المعلنة كثف الهلال الأحمر الكردي والمشافي الخاصة في إقليم الفرات، الدورات التدريبية للأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية، والعسكرية ضمن الإقليم.

والهدف من هذه الدورات هو تدريب أكثر قدر ممكن من الأهالي على الإسعافات الأولية.

وتمكن الهلال الأحمر الكردي في إقليم الفرات من افتتاح عدة مراكز لإعطاء الدروس عن الاسعافات الأولية.

الهلال الأحمر الكردي أطلق قبل أيام دورة لأعضاء مؤسسة عوائل الشهداء والأهالي في إقليم الفرات وأعضاء قوى الأمن الداخلي في ناحية صرين.

في الإطار ذاته، تتواصل التدريبات على الاسعافات الأولية في مشفي الأمل في مدينة كوباني والحياة في ناحية صرين، حيث انتقلت الدروس من المرحلة النظرية إلى المرحلة التطبيقية لكافة الفئات في المجتمع خاصة الفئة الشابة. من المقرر أن تتواصل التدريبات لمدة أسبوع متواصل مع توقعات بإطلاق دورة أخرى مع تزايد الإقبال من قبل الأهالي.

إلى ذلك، أكد المشرف على قسم تدريب الإسعافات الأولية في الهلال الأحمر الكردي في إقليم الفرات عبدي العلي بأن "الهدف من افتتاح هذه الدورات هو الاستجابة لحالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية بمناطق شمال وشرق سوريا، وتعليم الأهالي على كيفية تأدية الإسعافات الأولية، وبهذا نستطيع انقاذ حياة العشرات من المواطنين في حال حصل أي طارئ أو هجوم".

وأضاف: "تدريباتنا تقتصر على كيفية إيقاف النزيف للأشخاص المصابين، وفقدان الوعي، وكيفية التعامل مع الكسور"، مشيراً إلى أنهم إلى الآن تمكنوا من تدريب أكثر من 250 وشخص خلال دورة الإسعافات الأولية التي أطلقوها، وغالباً ما تكون مدة التدريب ثلاثة أيام".

من جانبه، وصف الإداري بأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات سليمان سليمان التدريبات على الإسعافات الأولية [خطوة رائعة"، وقال وبهذا نستطيع تعلم كيفية تأدية تلك الإسعافات في حال احتجنا إليها، ونحن سعداء جداً وما تعلمناه كان شيئاً جديداً بالنسبة لنا".

وناشد سليمان الأهالي في مقاطعة كوباني للانضمام بشكل أكبر لدورة الإسعافات الأولية، لأنها افتتحت لأجلهم وأجل حياتهم.

(ن ك/د)

ANHA