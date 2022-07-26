حرب الشعب الثورية ...الكومينات تستكمل استعداداتها لمواجهة الهجمات التركية

أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، في الـ6 من تموز الجاري حالة الطوارئ وذلك بعد التهديدات المستمرة للاحتلال التركي.

وحث المجلس العام في الإدارة الذاتية في القرار لجان ومجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والإدارات المدنية على الاستعداد لمواجهة مخططات وتهديدات الاحتلال التركي. ومنذ إعلان حالة الطوارئ أبدت المؤسسات وأهالي شمال وشرق سوريا استعداداتهم.

يعد الكومين أحد الأعمدة الرئيسة للنظام الاجتماعي والإداري في شمال وشرق سوريا، وقبيل إعلان حالة الطوارئ كانت الكومينات تنظم نفسها في عشر لجان، ولكن بعد فرض حالة الطوارئ من قبل الإدارة الذاتية، نظمت الكومينات نفسها في ثلاث لجان رئيسة وهي "الحماية، الخدمات، والصحة".

من كل عائلة فرد واحد إلى خمسة أفراد ينضمون إلى لجان الحماية

وبهذا الخصوص، توجهنا إلى مركز كومينات الشهيد ياسر بمدينة قامشلو والذي يضم أربعة كومينات في حي الزيتونية وقدوربك وهي:" كومين الشهيد بوطان و الشهيد أنور و الشهيد خالد و الشهيدة وارشين" وهذه الكومينات توفر الخدمات لـ 475 أسرة.

وتحدث أعضاء كومين الشهيد ياسر الذين يسيّرون أعمالهم وفق حالة الطوارئ، حيث أشارت العضوة في لجنة الحماية للكومين، سعدة علي:" منذ البداية، قمنا بتشكيل هذه اللجنة على أساس حماية سكان الحي، وفي أحداث سجن الصناعة عندما شن داعش هجوماً، قمنا بحراسة أحيائنا ليلاً ونهاراً"

وأكدت سعدة بأنهم في حالة الطوارئ سيحمون أحياءهم بكل طاقاتهم وأشارت قائلة:" في كل أسرة ما لا يقل عن 5 أعضاء يأخذون مكانهم في لجنة الحماية".

"جهزنا آبار المياه ومولدات الطاقة الكهربائية"

بينما قالت العضوة في لجنة الخدمات للكومين، خولة علي:" قمنا بتجهيز 30 بئراً في كومينات الشهيد ياسر، كما قمنا بتوفير المولدات الكهربائية لملء هذه الآبار، كما دعونا الأهالي لتجهيز المونة الغذائية ".

أما العضوة في لجنة الصحة للكومين، فريال خلف، فأشارت إلى أنهم بدأوا بفتح دورات تدريبية على الإسعافات الأولية والإجراءات الطبية للتدخل في حالات الطوارئ.

وأضافت بالقول :"تم تدريبهم على كيفية مداواة المصابين بأسلحة مختلفة ومن بينها الأسلحة الكيماوية، فخلال الهجمات على عفرين وسري كانيه وكري سبي استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ".

ونوهت فريال خلف "يفرض على كل شخص التحرك وفق حالة الطوارئ وبحسب الخبرة المتوفرة لديه".

"تم تجهيز 119 ملجأ، من بينها 3 نقاط طبية"

وأشار الرئيس المشترك لكومين الشهيد ياسر، رضوان رشيد،" بأن لجان الكومينات تعمل وفق حالة الطوارئ، والأهالي متعاونون أيضاً، كما تم تجهيز المواد الغذائية، بالإضافة إلى تجهيز 119 ملجأ لحماية الأهالي، ثلاثة منها ستستخدم كنقاط طبية".

ونوه رضوان رشيد، بأنه ما عدا السكان الأصليين للحي، يقطن في الكومين أكثر من 32 أسرة نازحة من حلب و ضواحيها.

ويعد هذا الكومين، نموذجاً من أصل 105 كومينات بمدينة قامشلو.

(م ح)

ANHA