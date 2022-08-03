حرب الشعب الثورية.. أكثر من مئة شخص بتل حميس وقامشلو يتلقون تدريبات في الإسعافات الأولية

استعداداً لمجابهة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، دعا التعميم رقم (7) الذي أصدرته هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 7 تموز المنصرم، بعد يوم من إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حالة الطوارئ، المواطنين لاتباع دورات تمريض وإسعافات أولية بشكل مكثّف.

بناء على ذلك، توافد اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو إلى المركز الصحي الواقع شرق الناحية، لتلقي دورة في الإسعافات الأولية؛ استعداداً لأي هجوم قد يشنه جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

لفت الممرض في المركز الصحي لناحية تل حميس، علي حسن العبد، أن المركز الصحي في الناحية دعا الأهالي للالتحاق بالدورات التدريبية في الإسعافات الأولية، وذلك في ناحية تل حميس وقراها (السعدية والحنوى وخرنوبي الكبير).

كما نوّه علي، خلال حديثه، إلى الإقبال الكثيف للأهالي على الدورات التدريبية، وعن كيفية التسجيل للانضمام للتدريبات، وأضاف: "يتم ترشيح الأسماء عن طريق التسجيل في الكومين والمجالس، ومدة التدريب 6 أيام ويتم تمديدها بحسب اقتراح الأهالي أو المركز الصحي المتابع لمستوى المتدربين".

في ختام حديثه، دعا جميع الأهالي "الذين يرون أنهم قادرون على تقديم الدعم الصحي للمراكز والكوادر الطبية التي ستبقى على رأس عملها 24 ساعة، في حال وقوع هجوم تركي على المناطق المستهدفة في شمال وشرق سوريا، بتقديم المساعدة لمواجهة أي حالة طارئة".

وبيّنت المتدربة فردوس صطام الحسن، أهمية الانضمام إلى مثل هذه الدورات في ظل التهديدات المستمرة من قبل الاحتلال التركي، وقالت: "يجب على كل شخص أن يتعلم الإسعافات الأولية ليفيد عائلته وكل شخص بحاجة إلى المساعدة".

وتابعت فردوس: "تلقينا تدريباً حول كيفية التدخل في حال حدوث حرق أو كسر، وكيفية التعامل مع أمراض السكر وقياس الضغط، وكيفية نقل المصاب دون التسبب له بأذى إلى حين وصول الطواقم الطبية".

مضيفة "فترة التدريب 6 أيام، ولمدة 3 ساعات يومياً، وفي نهاية التدريب يتم تقييمنا من قبل الكادر الصحي".

وأكدت في ختام حديثها، على أهمية اتباع هذه الدورات في ظل استمرار تهديدات جيش الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا.

أما في مدينة قامشلو، فوزع الهلال الأحمر الكردي اليوم، شهادة اجتياز دورة تدريبية خاصة بالمبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية لـ 116 معلم/ـة من المدينة والقرى التابعة لها، وذلك في مركز هيئة التربية والتعليم الواقع في شارع القوتلي بمدينة قامشلو.

وبطلب من اتحاد المعلمين في إقليم الجزيرة، نظّم الهلال الأحمر الكردي دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام، تعلّم خلالها المتدربون كيفية معالجة المصابين، وتقديم المساعدة للجرحى، وإنقاذ حياة الأشخاص إلى حين وصول الكوادر الطبية.

(كروب/آ)

ANHA