حرب الشعب الثورية.. 70 شاب وشابة في الطبقة ينضمون لدورة في الاسعافات الأولية

بهدف التصدي لهجمات الاحتلال التركي المحتمل على مناطق شمال وشرق سوريا أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بداية الشهر الماضي عن حالة الطوارئ، وبدأت جميع هيئات الإدارة الذاتية بالعمل وفق حالة الطوارئ ومنها هيئة الصحة التي أعلنت عن ضرورة فتح دورات إسعافات أولية في كافة المناطق لتوعية الأهالي في مجال الإسعافات الأولية.

وتنفيذاً لقرارات هيئة الصحة افتتح اتحاد المهن الطبية في الطبقة دورة إسعافات أولية للفئة الشابة انضم إليها أكثر من 70شاب/ـة من أبناء الطبقة.

وتتضمن الدورة التي ستستمر لمدة 10أيام في الطبقة دروس نظرية وعملية على كيفية خياطة وتضميد الجروح وتركيب السيرومات وغيرها من الإسعافات الأولية.

وللتعرف أكثر عن الدورة التدريبية، التقت وكالتنا مع الرئاسة المشتركة لاتحاد المهن الطبية في الطبقة أحمد العيد الذي قال "يعمل على تدريب الشباب المنضمين للدورة كادر متخصص من ممرضي المشفى الوطني العام في الطبقة وأضاف "عن اختتام الدورة سيخضع المتدربين للاختبار ضمن المشافي الوطنية التابعة للإدارة الذاتية ليتم بعدها تشكيل لجنة خاصة بحالات الطوارئ".

وذكر أحمد العيد أن الهدف من هذه الدورة هو الوصول لأكبر شريحة من المجتمع وتدريبها على الإسعافات الأولية لأخذ كافة التدابير والإجراءات وكسبهم الخبرات الكافية بعد الإعلان عن حالة الطوارئ بسبب التهديدات والهجمات التركية".

والجدير بالذكر بأن هناك دورات مماثلة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا لتوعية المجتمع بمجال الإسعافات الأولية في حال تعرض أي مواطن للإصابة في أي مكان يكون هناك أشخاص مدربين ليعملوا على تقديم الإسعافات الأولية له.

(س ك/خ)

ANHA