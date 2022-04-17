حراس سجن سيليفري يهددون السجناء بالقتل

تحدث إبراهيم دينجر المحتجز في سجن ذي النموذج (L) السابع في سيليفري لعائلته في الـ 13 من نيسان، عن ما يتعرضون له من ضغط وقمع.

كما أفادت شهناز دينجر والدة السجين إبراهيم دينجر والذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، ومضى على حكمه أربع سنوات، بأن ابنها قال لهم: إن "حراس السجن يهددونهم بالقتل، ويمارسون الظلم في السجون، وأنهم لا يحصلون على كفايتهم من الخبز، ولا يخرجونهم من أجل ممارسة الرياضة، ويوجهون لهم كلمات بذيئة ويمارسون عليهم الضغط والقمع والتعذيب، وإن شخصاً آخر قتل نتيجة التعذيب مثل فرحان يلماز".

وتابعت شهناز دينجر" السجناء الآخرون أيضاً تحدثوا عن هذه الأساليب والانتهاكات، حيث دخل السجينان مراد آكين ومتين عمران المحتجزان في السجن السابع في سيليفري في إضراب عن الطعام مدة عشرة أيام، منذ يوم أمس السبت، الـ 16 من نيسان، احتجاجاً على الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

والجدير بالذكر أنه تم نقل فرحان يلماز المحتجز في السجن الخامس ذي النموذج (L) في سيليفري، إلى المشفى بادعاء من السلطات التركية حول إصابته بنوبة قلبية، وتوفي يوم الأحد، كما ادعت وزارة العدل أيضاً أن سبب وفاة يلماز هو "نوبة قلبية"، وقد احتجت عائلة فرحان يلماز ومنظمات حقوق الإنسان على ذلك، وأن جسم فرحان عليه آثار تعذيب، وأنه تعرض للتعذيب حتى الموت.

في سجن سيليفري الخامس، في 10 نيسان، داهم 60 حارساً المهجع، وحينها أصيب فرحان يلماز الذي ينحدر من باطمان، والعديد من الأشخاص الآخرين بجروح خطيرة، حيث نُقل بعض هؤلاء المعتقلين إلى المستشفيات، فيما نُقل آخرون إلى سجون أخرى، في السنوات الأخيرة ازدادت الضغوطات والمضايقات والتعذيب والوفيات في السجون التركية".

(ف)