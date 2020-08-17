حراك دولي في ليبيا ووزير خارجية ألمانيا يعبّر عن خيبته من تدفق السلاح

وقال ماس: "نشهد هدوءًا خادعًا في ليبيا في الوقت الحالي، لا سيما وأن الطرفان مستمران بتسليح البلاد على نطاق واسع "، وشدد على أن بلاده تتمسك بمسار برلين لحل الأزمة في ليبيا.

إلى ذلك، كشف أنه سيناقش مسألة استمرار تدفق السلاح مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بالإضافة إلى بحث إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط مدينة سرت.

وإلى جانب الوزير الألماني، وصل أيضًا وزيرا الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي أكار إلى مطار معتيقية في طرابلس.

وتستمر تركيا بإرسال المزيد من المجموعات المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، على الرغم من الدعوات الدولية الرافضة لذلك.

(ش ع)