حراك دولي في ليبيا ووزير خارجية ألمانيا يعبّر عن خيبته من تدفق السلاح

عبّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن خيبة أمله مما وصفه بالهدوء الخادع في ليبيا، بسبب استمرار تدفق السلاح، وذلك بعد وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتي سبقه إليها وزيري الدفاع القطري، خالد العطية، ونظيره التركي خلوصي أكار.
العالم والشرق الأوسط 2020-08-17T14:29:00 مركز الأخبار

وقال ماس: "نشهد هدوءًا خادعًا في ليبيا في الوقت الحالي، لا سيما وأن الطرفان مستمران بتسليح البلاد على نطاق واسع "، وشدد على أن بلاده تتمسك بمسار برلين لحل الأزمة في ليبيا.

إلى ذلك، كشف أنه سيناقش مسألة استمرار تدفق السلاح مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بالإضافة إلى بحث إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط مدينة سرت.

وإلى جانب الوزير الألماني، وصل أيضًا وزيرا الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي أكار إلى مطار معتيقية في طرابلس.

وتستمر تركيا بإرسال المزيد من المجموعات المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، على الرغم من الدعوات الدولية الرافضة لذلك.

(ش ع)


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