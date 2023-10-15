حراك أميركي إيراني صيني على وقع الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الضحايا في القطاع ارتفع صباح اليوم إلى 2329 قتيلاً بالإضافة إلى 9042 مصاب، فيما قالت إسرائيل أن عدد ضحاياها وصل إلى 1300 قتيل بالإصافة إلى 3600 مصاب، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بأن عدد المختطفين لدى حماس هم أكثر 126 شخص.

وفي السياق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بأنه مستعد لمهاجمة قطاع غزة من الجو والبحر والبر، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة إن على المدنيين الفلسطينيين "الذين يريدون إنقاذ حياتهم" أن يستجيبوا لتحذير إسرائيل بمغادرة مدينة غزة والتوجه إلى جنوب القطاع، وبدوره قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس أمس السبت أن الفلسطينيين لن يغادروا غزة أو الضفة الغربية ويهاجروا إلى مصر.

وسياسياً، قال هنية إنه التقى بوزير الخارجية الإيراني أمس السبت في قطر، حيث ناقشا عملية حماس: "وأكدا التعاون المستمر لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني".

وقال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم، فيما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية اليوم أن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط سيزور المنطقة هذا الأسبوع لبحث الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل.

وصرّح المبعوث الخاص تشاي جون للشبكة أنه: "سيعزز التنسيق مع كافة الأطراف في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وخفض التصعيد وتشجيع محادثات السلام".

وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من زعماء العالم من قيام أي دولة بتوسيع نطاق الصراع، فيما اتهم مسؤول إسرائيلي كبير إيران اليوم بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية بنشر أسلحة في سوريا أو عبرها في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجوماً مضاداً في قطاع غزة.

قالت وزارة الدفاع في حكومة دمشق أن إسرائيل شنّت ضربة جوية على مطار حلب في سوريا في وقت متأخر يوم أمس السبت، الأمر الذي أدى إلى خروج المطار من الخدمة.

وكان قد عاد المطار إلى العمل يوم أمس بعد ضربات جوية منسقة نفذتها القوات الإسرائيلية مستهدفة المطارين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال البلاد، أسفرت عن تضرر مدارج الطائرات وأخرجت المطارين من الخدمة يوم الخميس.

قالت حماس إن ثلاثة من مقاتليها من لبنان قتلوا يوم أمس في ضربة جوية إسرائيلية بعدما فجروا قطاعاً من السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان وعبروا الحدود واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية.

واليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجاب اللبناني أطلق عدة قذائف باتجاه شتولا شمال إسرائيل، وتسببت بـ 5 إصابات من بينها حالة خطرة جداً.

(م ش)