حرائق مفتعلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف تل تمر

أضرم قبل قليل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ما يسمون "الجيش الوطني السوري" النيران في الأراضي الزراعية في ريف ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.

وأفاد مراسل وكالتنا بأن مرتزقة الاحتلال التركي أضرموا النيران في الأراضي الزراعية التابعة لقريتي الريحانية والقاسمية شمالي غربي تل تمر وقرية أم الكيف الواقعة غربي المدينة على طريق سري كانيه.

وأوضح مراسلنا، أنه منذ نصف ساعة والحرائق مشتعلة ولا تستطيع فرق الأطفاء أو المدنيين التدخل لإطفائها بسبب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته.

ونوه مراسلنا، أن رقعة الحرائق تتوسع بسبب موجة الهواء القوية، ويتخوف أهالي القرى المحاذية لخطوط التماس من وصول الحرائق لمحاصيلهم.

(د أ/هـ ن)

ANHA