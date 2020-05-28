حرائق جيش الاحتلال المفتعلة تودي بحياة مواطن وتصيب آخر بجروح بليغة

ضمن سلسلة انتهاكاته وجرائمه بحقّ شعوب المنطقة، ومحاربتهم في لقمة عيشهم، أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته اليوم على إطلاق الرصاص صوب الأراضي الزراعية في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، ممّا أدّى لاندلاع النيران في المحاصيل الزراعية.

وسارع الأهالي إلى إخماد الحريق وحماية محاصيلهم، وكان من بينهم المواطنان "صغير الحجي ونعيم السطاف" من أهالي قرية أسدية، حيثُ تعرّضا لحروق بليغة أثناء محاولتها المستميتة إخماد النيران التي التهمت قوت ورزق عائلتهما.

ونُقل على الفور المصابان من قبل قوات النّجدة إلى مشفى الشهيد خبات في ناحية زركان، ولكن بسب حالته الحرجة فقد صغير الحجي حياته، بينما نقل نعيم إلى مشافي مدينة قامشلو لتلقّي العلاج، ووصفت حالته أيضاً بالحرجة.

(أ ح/ل)

ANHA