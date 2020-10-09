حرائق ضخمة تجتاح الساحل السوري

ونشر رواد التواصل الاجتماعي الكثير من الصور والأخبار ونداءات الاستغاثة نتيجة اقتراب الحرائق من المنازل والمراكز الحيوية كمصفاة بانياس.

وقالت شبكة الساحل السوري على فيسبوك بأن النيران التهمت البيوت البلاستيكية في بانياس ووصلت إلى شواطئ البحر في البسيط/ كما اقتربت الحرائق من مدخل القرداحة، فيما اقتربت النيران من مصفاة بانياس.

وبحسب الشبكة المحلية بأن النيران التهمت عدد من منازل المواطنين، فيما تحدثت عن حالتي وفاة وإصابة أخرين جراء هذه الحرائق.

وبدروها قالت وكالة سانا الرسمية: "تواصل فرق الاطفاء في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية جهودها الكبيرة والمضاعفة للسيطرة على الحرائق الضخمة التي اندلعت منذ مساء أمس في أرياف المحافظات الثلاث".

(ي ح)