حرائق الاحتلال التركي تلتهم أرزاق المدنيين

أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على إضرام النيران في الحقول الزراعية العائدة للأهالي في ريف ناحية عين عيسى، والريف الغربي لمدينة كري سبي. فبينما كان الأهالي يعدون العدة لحصاد محصولهم، بدأ الاحتلال باستهداف أرزاقهم.

خلال العام الماضي، أقدمت الخلايا النائمة لمرتزقة داعش على إضرام النيران في آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وفي العام الحالي يكرر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته نفس الممارسات الوحشية.

أهالي قرية بير زنار الواقعة غربي مدينة كري سبي، ينظرون بألم وحسرة إلى حقولهم التي تلتهمها النيران، دون أن يكون بمقدورهم التدخل أو فعل أي شيء إزاء الحريق.

’زرعنا الحقول بصعوبة بالغة والآن الحقول كلها مهددة بالحرائق‘

يقول المزارع فاروق حجي محمد إن الدولة التركية ومرتزقتها بدأوا باستهداف أرزاق الأهالي المدنيين "لقد أضرمت النيران في الحقول الزراعية في قرى كفيف، خربة كبر وسولان وعريضة وأم طهور، والتهمت هذه النيران كل شيء.

الحرائق تبعد عنا حوالي 3 كيلومترات، ونخشى أن تصل إلى حقولنا، أراضينا الزراعية في خطر، لقد زرع كل واحد من أهالي القرية نحو 100 إلى 200 دونم. نحن الآن في خطر بسبب الهجمات الوحشية، التي تسعى إلى قتلنا جميعاً، و إجبارنا على النزوح، لقد تعبنا كثيراً في هذه الأراضي، ولكن دولة الاحتلال التركية تضرم النيران فيها.

لذلك نطالب بإخراج الدولة التركية المحتلة من أراضينا، لأننا لا نقبل بهذه الممارسات الوحشية، إنهم يعتدون على قريتنا أيضاً، نتعرض للقصف بالقذائف الصاروخية باستمرار ، ونضطر للبقاء في منازلنا لحماية أنفسنا منها، نريد أن نحصد محاصيلنا بأمان".

’أنظر إلى محصولي وهو يحترق دون أن أتمكن من فعل أي شيء‘

خاتون خليل إبراهيم، أجبرتها هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على النزوح من قرية خربة بقر في ريف كري سبي الغربي إلى قرية بيرزنار، تنظر إلى محصولها وهو يحترق أمام عينيها، وتقول بحسرة وألم: "إنهم يحرقون أملاكنا ومحاصيلنا من أجل القضاء على حياتنا، أنظر من بعيد إلى أرضي ومحصولي وهو يحترق بكل ألم وحسرة، لقد التهمت النيران ألفي هكتار من أراضينا، دون أن نستطيع التدخل وإطفاءها، كما دمروا منزلي ومنزل أبنائي، نحن لا نريد شيئاً سوى العودة إلى ديارنا والعيش بأمان وسلام، لا نريد بقاء الاحتلال في أراضينا، لقد أجبرونا على النزوح لكننا لم نسلم من القصف والهجمات".

(ك)

ANHA