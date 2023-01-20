حقوقيون: العزلة غير قانونية ومخالفة لمواثيق حقوق الإنسان

تواصل الدولة التركية الفاشية فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان. في الـ 4 من كانون الثاني الجاري، مددت السلطات الفاشية التركية حظر اللقاءات على القائد عبد الله اوجلان لمدة 3 أشهر بحجة ما أسمتها بالعقوبات الانضباطية في خطوة يؤكد حقوقيون أنها متعارضة مع القانون التركي ومواثيق حقوق الإنسان.

منذ 22 شهر لم ترد معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، وأثارت المعلومات المتضاربة التي ادلت بها لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية حول زيارتها الأخيرة إلى تركيا في الفترة الممتدة بين 20 و29 أيلول الماضي، القلق في الأوساط السياسية والاجتماعية والحركات النسائية والشبابية.

في هذا السياق، قال عضو لجنة العدالة الاجتماعية في الطبقة والرقة، جاسم إسماعيل، "تستمر دولة الاحتلال التركي بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وهي بذلك تخالف كافة القوانين والأنظمة الدولية، وهي (العزلة) مخالفة لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية".

منتقداً صمت منظمات حقوق الإنسان عن العزلة المشددة، "يجب عليها أن تعمل بجدية؛ لكسر العزلة المفروضة على القائد" مؤكداً أن العزلة غير قانونية.

من جانبه، أشار الناطق باسم هيئة النيابة العامة في الرقة، القاضي محسن البطران إلى القرار الأخير لتمديد العزلة، وقال "بتمديد العزلة لمدة ثلاثة أشهر؛ انتهكت تركيا مواثيق حقوق الإنسان".

وأضاف: "الانتهاكات بحق القائد ليست بجديدة، وهي (تركيا) تستمر بانتهاك حقوق الإنسان والمعايير الدولية من خلال تهجير السكان وقتل وتدمير البنى التحتية منذ بداية الأزمة السورية وهي الممول الأكبر للفصائل الإرهابية في سوريا".

وطالب "بكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان والكشف عن وضعه الصحي ومنحه الحرية الجسدية".

ودعا "جميع المعنيين في الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري؛ لكسر العزلة على القائد عبد الله أوجلان".

وتطرق الرئيس المشترك لديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، معتز السودان، إلى "العقوبات الانضباطية" بحق القائد أوجلان، وقال: "هذه العقوبات؛ مخالفة للقوانين والمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان".

داعياً لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية؛ للكشف عن وضع القائد الصحي وما يحدث داخل سجن إمرالي.

(خ)

ANHA