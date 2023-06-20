حقوقيون يتحضرون لوضع العزلة على جدول أعمال الأمم المتحدة 

تتحضر مجموعة من الحقوقيين، بمشاركة وتأييد بعض المنظمات الحقوقية والمتخصصة بانتهاكات حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، لطرح قضية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وخرق السلطات التركية لقوانين الأمم المتحدة حيال حقوق الإنسان، ضمن جلسات الاجتماع الـ 53 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ويُعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، منذ أكثر من 24 عاماً في عزلة مشددة، ولم ترد عنه أي معلومات منذ أكثر من 27 شهراً، على الرغم من جميع طلبات محاميه المستمرة المقدمة للسلطات التركية للقاء به.

وبدأ اليوم، التحضير فعلياً لأعمال وجلسات الاجتماع الـ 53 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، في العاصمة السويسرية، جنيف، ضمن الجلسات الدورية للجنة، لبحث ودراسة حقوق الإنسان في العالم.



ووفقاً لعضو منظمة العفو الدولية، ورئيس المحكمة المصرية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة، علاء سلامة، في تصريح لوكالتنا، والذي سيشارك خلال الأيام القليلة المقبلة، برفقة مجموعة من الحقوقيين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في العالم، بطرح قضية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وكذلك خرق السلطات التركية لقوانين حقوق الإنسان ضمن أعمال الاجتماع.

وأكد أن الطرح سيكون للمساءلة عمّا توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان في التقارير المقدّمة حيال الانتهاكات والخروقات التي ترتكب بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه في سجن إمرالي، وبحق المعتقلين السياسيين في تركيا.

ودعت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، في أيلول 2022 السلطات التركية إلى إفساح المجال أمام المعتقلين للقاء بمحاميهم، وفي كانون الثاني عام 2023، جددت اللجنة دعواتها للسلطات من جديد لكن دون جدوى.

وعنها، أكد محامي وموكل القائد عبد الله أوجلان، مظلوم دينج، أنه لا يحق للمحكمة، وفقاً للقوانين التركية فرض العقوبات على القائد عبد الله أوجلان، لكن بما أن المنظمات الدولية ذات الصلة لا تستجيب لطلبات اللقاء، فإن تركيا تواصل انتهاكاتها بسهولة، ودعا إلى ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة في هذا الصدد.

(أم)

ANHA