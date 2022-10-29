حقوقيون يحمّلون القوى الدولية مسؤولية استمرار الهجمات التركية على المنطقة

وأشار عضو اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، إدريس عيسو، إلى أن دولة الاحتلال التركي تواصل جرائمها بحق شعب المنطقة، من خلال شن هجماتها على الأراضي السورية، معتبراً هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وجرائم الحرب.

نوّه عيسو خلال حديثه، إلى أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين، قائلاً "هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها هو تطبيق الميثاق الملّي الذي تمنح لنفسها الحق بموجبه، بالتوسع جنوباً باتجاه الأراضي السورية والعراقية، واعتبارها جزءاً من أراضيها".

مضيفاً "يسعى الاحتلال التركي إلى افتعال النعرات والنزاعات المسلحة بشتى الوسائل؛ بغية احتلال هذه المناطق وفرض سياسة الأمر الواقع، كما فعلت في المناطق التي احتلتها كـ لواء اسكندرون وغيره، فيما تفتح هجمات الاحتلال على الأراضي السورية، المجال أمام مرتزقة داعش وخلاياه".

واختتم عيسو حديثه "يجب على السوريين والحكومة السورية خاصة، الوقوف في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، ورفع الدعاوى ضدها، لارتكابها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي".

من جانبه، انتقد الحقوقي، فارس عبد الرحمن حاجي، خلال حديثه، صمت القوى الدولية حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، لافتاً "تستغل دولة الاحتلال التركي الصمت الدولي لشن هجماتها على المنطقة وشعبها".

وحمّل حاجي القوى الدولية مسؤولية هجمات الاحتلال التركي على الأراضي السورية وخرقه لسيادتها، وقال "على المجتمع الدولي الخروج عن صمته لإدانة هجمات الاحتلال التركي ووضع حدّ لها".

(م ح)

ANHA