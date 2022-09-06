حقوقيون عرب: العزلة عمل شنيع وانتهاك لحقوق الإنسان

تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض عزلة مشددة على القائد أوجلان، وتمنع محاميه وذويه من زيارته وتفرض عليه أشد العقوبات داخل سجن إمرالي، على الرغم من المطالبات العديدة بزيارته إلا أن دولة الاحتلال التركي ترفض جميع الطلبات، وسط صمت واضح من قبل المنظمات الحقوقية.

في هذا الصدد، رصدت وكالتنا آراء حقوقيين في مدينة الرقة.

المحامية خديجة بدوي أوضحت أن "هذا الملتقى ضم العديد من الشخصيات المهمة من الحقوقيين من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، للنقاش حول كيفية فك العزلة عن القائد أوجلان في سجن إمرالي".

قبل عدة أيام، عقد الملتقى القانوني الديمقراطي من أجل مناقشة الظروف التي يعاني منها القائد في سجن إمرالي.

وأكدت خديجة بدوي أن "هذه العزلة عمل شنيع وانتهاك لحقوق الإنسان، لأنه مهما كانت التهم والجرائم المرتكبة، لكل سجين حق إنساني لا يجب حرمانه منه، ودولة الاحتلال التركي تنتهك حقوق القائد أوجلان بشكل صارخ وواضح وتمنعه من أبسط حقوقه".

واختمت خديجة بدوي حديثها بالقول "طالبنا وسنطالب في اجتماعاتنا المنظمات الإنسانية والحقوقية من أجل الوقوف على هذا الأمر وفك العزلة والحصار الذي يخضع له القائد أوجلان".

بدوره، قال المحامي محمود حمشو "العزلة المفروضة على القائد أوجلان عزلة غير شرعية وعمل غير قانوني تحت ظروف مجهولة وتآمر عدة دول، وكان اعتقاله تعسفياً دون مذكرة توقيف أو أي تهم منسوبة له، وهذا الاعتقال لا يمت إلى القانون بصلة".

وأكد "يجب طرح مقترحات لفك العزلة عن القائد أوجلان، وأن الحل الأمثل هو عقد مؤتمر في الشمال السوري، وإحضار حقوقيين داعمين لفكر الإدارة الذاتية ومقتنعين بفكر القائد وعقد اجتماع معهم في الشمال السوري لرفع العزلة، ونشر فكره على نطاق واسع إقليمياً ودولياً والحصول على تأييد دولي".

أكد حمشو أن "فكر القائد أوجلان فكر إنساني وديمقراطي ويدعو إلى نشر السلم الإنساني بين المجتمعات".

وأشار "المنظمات المسؤولة عن رفع العزلة عن القائد أوجلان كان من المفروض أن تذهب إلى تركيا لزيارة القائد في مكان اعتقاله كل 3 أشهر، وتطبيق النظام الداخلي لهذه المنظمة؛ لكن مع الأسف السياسة المتبعة للأنظمة الدولية واضحة وتبين أنها لم تذهب سوى مرة واحدة وتحت إشراف السلطات التركية وتوقفت عن أعمالها بعد تلك الزيارة وكان هذا ما عملته منظمة رفع العنف عن القائد فقط".

واختتم المحامي محمود حمشو حديثه بالقول "إن فكر الأمة الديمقراطية وحده كفيل برفع العزلة عن القائد أوجلان، لأنه فكر إنساني مسالم يهدف إلى نشر السلم والأمان في المجتمعات كافة وحل كافة مشاكل وصعوبات المجتمعات".

(م خ-أ م/خ)

ANHA