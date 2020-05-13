حقوقيّون: تجنيد الأطفال من قبل تركيّا جريمة حرب يعاقب عليها القانون

رصدت تقارير إعلامية إقدام سلطات الاحتلال التركيّ على تجنيد قاصرين وإرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا.

ناشطون حقوقيون في منظّمة حقوق الإنسان في إقليم عفرين، أكّدوا ما جاء في التقارير الخاصة بإقدام الاحتلال التركي على تجنيد الأطفال، مؤكّدين في الوقت نفسه أنّ هذه الممارسات تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

′تجنيد السلطات التركية للأطفال جريمة حرب′

روشين مصطفى وهي ناشطة في المنطقة قالت إنّ إقدام السلطات التركية على تجنيد الأطفال السوريّين لصالح القتال في ليبيا، يعتبر جريمة حرب بحسب القوانين الدولية.

وأشارت روشين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرّخ في 25 أيار/مايو 2000 ودخل حيّز التنفيذ في 23 شباط 2002. والقاضي بالتزام جميع الدول الموقّعة على البروتوكول وقانون حقوق الطفل بعدم تجنيد القاصرين في النزاعات المسلّحة.

كما استشهدت بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يصنّف تجنيد القاصرين في خانة "جريمة حرب". وناشدت المنظّمات الحقوقية كافّة بإداء مسؤولياتها ووقف هذه الانتهاكات بحقوق الأطفال في مدينة عفرين".

′إرسال أبناء المنطقة إلى ليبيا واليمن انتهاك للقانون الدولي′

النّاطق الإعلامي لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم عفرين جبرائيل مصطفى قال إنّ ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها بإرسال أبناء المنطقة المحتلّة إلى ليبيا وإلى اليمن، يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضاف مصطفى: "قانون حقوق الطفل أكّد على حماية الأطفال، وجميع الدول الموقّعة على هذه الاتفاقيات والحقوق ملزمة بتطبيقها وتنفيذها، علماً أنّ الأمم المتحدة أطلقت نداء إلى جميع الأطراف المتصارعة في سوريا بعدم تجنيد القاصرين".

جبرائيل مصطفى أشار إلى أنّ جميع المجموعات المرتزقة في سوريا وكذلك دولة الاحتلال التركية تجنّد القاصرين في القتال دون أن تدخل، وأدانه الرأي العام الدولي.

وناشد مصطفى أيضاً هيئة الأمم المتّحدة بكافّة مؤسّساتها والمنظّمات الحقوقية والدولية، وكذلك كل من روسيا وأمريكا ودول التحالف بالتحرّك الفوري وإخراج تركيا من المناطق المحتلّة في سوريا، والسماح بعودة جميع النازحين الى ديارهم، ووقف انتهاكات الدولة التركية والفصائل المسلّحة.

(ك)

ANHA