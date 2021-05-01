حقوقيّ: احتجاز تركيا لمياه الفرات جريمة حرب وإبادة جماعية بحقّ أهالي المنطقة

وتشنّ دولة الاحتلال التركيّة حرب مياه على مناطق شمال وشرق سوريا، وتلجأ إلى حبس مياه الفرات الذي يعدّ من أهم الموارد المائية الرئيسة في سوريا، وتمنع إعطاء حصّة هذه المناطق من مياه هذا النهر، وتقوم بقطع هذه المياه بين الحين والآخر.

وفي هذا السياق قال الحقوقي مسعود علي، ماجستير في القانوني الدولي: "إنّ الدولة التركية منذ شنّ هجومها على مدينة سري كانيه وكري سبي في الـ 9 من تشرين الأول عام 2019 وهي تقطع المياه عن مناطق شمال وشرق سوريا، وهذا يعتبر جريمة ضدّ الإنسانية".

وأوضح علي أنّ: "ممارسات الاحتلال التركي بحقّ المواطنين في شمال وشرق سوريا من خلال قطع مياه الشرب عنهم ما هي إلّا جريمة حرب وفق مبادئ الإنسانية التي نصّت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وبين علي أنّ المادتين 12 و13 في القانون الدوليّ الإنسانيّ تعالجان الانتهاكات التي ترتكبها الدول والتي تصنّف تلك الانتهاكات قانونياً جريمة ضدّ الإنسانية وفق المحكمة الجنائية الدولية، كما تسمّى إبادة جماعية وذلك بحسب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948.

وأضاف علي: "إنّ دولة الاحتلال التركيّة تقول إنّها تعمل وفق القوانين، ولكن ما تفعله اليوم في شمال وشرق سوريا من قطع المياه وحرمان أهل المنطقة من مياه الشّرب يخالف القوانين الدولية، وما تفعله يبين للعالم أجمع أن تركيا دولة محتلّة لا تعترف بالقوانين دون أي عقوبات من قبل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية".

وأشار علي إلى أنّ: "قانون الحرب يؤكّد إن كان هنالك صراعات وحروب بين دولتين، يجب الاستفادة من الثروات الطبيعية المشتركة مثل الماء وأن توزّع على الدولتين بشكل عادل، ولكن تركيا لم تفعل ذلك، بل منذ عام 2019 قطعت المياه عن مدينة الحسكة أكثر من 13 مرّة وفي كل مرة تطول فترة القطع لأكثر من شهر".

وشدّد الحقوقي مسعود علي في ختام حديثه على ضرورة التحرّك الدولي من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف جرائم الاحتلال التركيّ الذي يهدّد حياة نحو مليون نسمة، مؤكّداً: "إن استمرّت تركيا بقطع المياه، فإنّ المنطقة ستشهد قريباً، كارثة إنسانيّة".

(إ)

ANHA