حقوقيات ينددن بالمؤامرة الدولية ويطالبن المجتمع الدولي بالتحرك

مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، تتواصل ردود الفعل الشعبية والاجتماعية المستنكرة للمؤامرة.

وفي السياق، تجمّع العشرات من حقوقيات الرقة أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية، استنكارًا للمؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان، وقُرئ خلال التجمّع البيان الذي أصدرته الحقوقيات، من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي رحاب النافع، وجاء فيه:

"باسم الحقوقيات في شمال وشرق سوريا، ندين ونستنكر بأشد العبارات الصارخة المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، التي جرت في 15 شباط عام 1999، والتي زادت من عزيمة الشعوب المضطهدة قوة وإصرارًا على نيل الحريّة.

وأفاد البيان أن القائد أوجلان يُحتجز في سجن خاص انفرادي وتُفرض عليه إجراءات عزلة مشددة تتنافى مع القوانين الدولية بحق المعتقلين السياسيين.

ونوه البيان إلى أن السبيل الوحيد لدحر وإفشال المؤامرة الدولية "هو تحقيق الوحدة الوطنية وتصعيد النضال المنظم، ووحدة الشّعب الكردي، "إن الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان هو الدفاع عن الهوية والثقافة والأرض والتاريخ، وحتى يتم إفشال المؤامرة بشكل كامل يجب على كل الشعوب المناضلة الوقوف ضد هذه المؤامرة والمطالبة بحرية القائد.

وناشد البيان "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية النسوية ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والضغط على السلطات التركية لإطلاق سراح القائد أوجلان، لاستكمال المشروع الذي حلم بتحقيقه، ألا وهو مشروع الأمة الديمقراطية".

(رع/ك)

ANHA