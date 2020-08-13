حقوقي: لو أن  CPT قامت بواجبها لكان الوضع مختلفًا في سجن إمرالي

أوضحت لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) التابعة للمجلس الأوروبي عبر تقريرها الأخير أن العقبات التي تواجه القائد عبد الله أوجلان والمحتجزين الآخرين في إمرالي "غير مقبولة"، وذكرت أن زيارات أسرة القائد عبد الله أوجلان في السنوات الأخيرة لم تكن ممكنة على الإطلاق، مؤكدة أن مطالب المحامين للقائه يتم رفضه منذ عام 2019.

المحامي وعضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي أوضح: "تكمن مهام لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في متابعة الانتهاكات التي تحدث ضمن المعتقلات بحق المعتقلين، وبشكل خاص معتقلي الرأي، أمثال القائد عبد الله أوجلان الذي يُعدّ من أبرز فلاسفة العصر الحديث.

النعيمي قال: "إنّ تركيا لم تدخر وسيلة للضغط على القائد عبد الله أوجلان، من المأكل والمنامة والقراءة وحتى حق اللقاء بأسرته ومحاميه".

وبيّن النعيمي أن الدولة التركية انتهكت كافة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال: "يتضمن ميثاق حقوق الإنسان قرابة 130 بندًا، وتركيا انتهكت كافة هذه البنود عبر العزلة المشددة والانتهاكات التي تمارسها بحق القائد أوجلان".

وتساءل محمد أمين نعيمي: "لماذا القائد أوجلان معتقل؟ لأنه يدافع عن القيم الإنسانية، ومن واجب لجنة مناهضة التعذيب الأوربية مراقبة وضعه وإعداد تقارير يومية وتسليمها للجان القانونية والمحاكم الدولية العالمية ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ورئيس مجلس الأمن الدولي".

النعيمي أكد أنه في حال قيام لجنة مناهضة العنف بواجبها سيتم إنهاء العزلة، وسيتم إخراج القائد أوجلان من معتقله، وقال: "إن اعتقال القائد أوجلان غير شرعي، لأنه يدافع عن حقوق الشعب، وبموجب القوانين الدولية الدفاع عن الشعب حق شرعي".

أوضح محمد النعيمي أن الدولة التركية هي الدولة الأولى المعادية للكرد، وقال: "بالعودة إلى التاريخ نجد أن كافة المخططات التي حيكت ضد الشعب الكردي هي بأيادٍ تركية، بغض النظر إن كانت في عهد العثمانيين أو الجمهورية الحالية التي تدّعي العلمانية، والتي أسسها مصطفى كمال أتاتورك الذي أنكر حق الشعب الكردي في اتفاقية لوزان".

وأكد النعيمي أن تركيا مستمرة في المخططات العدائية بحق الشعب الكردي، وقال: "احتلت مدينة عفرين وارتكبت أفظع الجرائم بحق الشعب هناك، فأين من يدّعون رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتم بحق الشعوب؟".

(أ ب)

ANHA