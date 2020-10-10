حقوقي: حملة الإبادة السياسية في باكور وتركيا منافية للقانون الدولي

يوماً بعد يوم تكشف دولة الاحتلال التركي عن عدائها للكرد في أماكن وجودهم وخاصة في باكور(شمال) كردستان، إذ كانت الدولة التركية قد أطلقت في فصل جديد من الانتهاكات حملة اعتقالات جديدة ضد السياسيين والنشطاء الكرد بتهمة التضامن مع مدينة كوباني أثناء تعرضها لهجوم داعش قبل 6 أعوام.

ولم يسلم أحد هذه المرة من حملة الإبادة السياسية التي يشنها الأمن التركي بحق الكرد في باكور، وقد طالت الصحفيين أيضاً، حيث قامت الشرطة التركية يوم أمس، بمداهمة مركز وكالة ميزوبوتاميا واعتقلت 4 صحفيين فيها.

وبهذا الخصوص، قال الحقوقي الكردي آذاد عبدي لوكالة أنباء هاوار: "إن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من اعتقالات تعسفية بحق المواطنين الكرد في تركيا بسبب تضامنهم مع مدينة كوباني أثناء تعرضها لهجمات مرتزقة داعش في العام 2014، مناف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 9 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص بأنه لا يجوز اعتقال أي انسان أو نفيه تعسفياً".

وأضاف آذاد عبدي بأن "كل العالم تضامن مع مدينة كوباني في تلك الفترة لكن لم تتصرف أي دولة كما تصرفت دولة الاحتلال التركي تجاه مواطنيها وقامت بإلقائهم في الزنازين لأن المادة 19 من حقوق الإنسان تنص على تمتع كل شخص بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة".

وأشار عبدي إلى أنه "يجب عدم الاستغراب من تصرفات دولة الاحتلال التركي لأنها من قامت بدعم مرتزقة داعش في تلك الفترة والوثائق التي ظهرت أثبتت تورطها في دعم داعش، لذا تحاول اليوم الانتقام ممن تضامنوا مع مدينة كوباني بعد هزيمة مرتزقتها".

واختتم عبدي حديثه داعياً فيه "السياسيين والمثقفين والشعب في روج آفا إلى التضامن مع معتقلي حملة الإبادة السياسية عبر البيانات والخروج بالمظاهرات، وردّ الدين لهم لأنهم بالأمس وقفوا معنا ودعمونا في محنتنا".

والجدير بالذكر أن المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة أصدر مذكرة توقيف بحق 82 شخصاً منذ أيام، وذلك لمشاركتهم في المظاهرات التي نظمت ما بين الـ 5 و9 من تشرين الأول عام 2014، أثناء تعرض مدينة كوباني للهجوم من قبل مرتزقة داعش.

(ج)

ANHA