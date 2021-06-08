حقوقي: التغيير الديمغرافي في المدن المحتلة جريمة حرب

منذ احتلال الدولة التركية لمدينة عفرين، وهي تنتهج سياسة التغيير الديمغرافي فيها وفي مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وذلك من خلال بناء المستوطنات وسرقة آثارها وتغيير معالمها، وتفرض تركيا عملتها ولغتها هناك.

ويجري ذلك في ظل صمت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الذي يثير حفيظة أهالي ومكونات هذه المدن والمنطقة عمومًا، إذ يقيّمون هذا الصمت على أنه موافقة ضمنية على احتلال وجرائم تركيا.

والتقت وكالتنا القاضي في ديوان العدالة الاجتماعية في تل تمر، زاهد سمعيلة، الذي تحدث عن اتباع الاحتلال التركي سياسة التغيير الديمغرافي في المدن التي احتلها.

وقال إن دولة الاحتلال التركي تجري مع مرتزقتها التغيير الديمغرافي في المدن المحتلة وخاصة مدينة عفرين بعد احتلالها، وأضاف "تحاول دولة الاحتلال التركي جاهدة تغيير الهوية الكردية لتلك المدن من خلال توطين أسر المرتزقة الذين جلبتهم من عدة مناطق في هذه المدن".

وتابع "كما يهدف الاحتلال إلى تهجير من تبقى من الشعب الكردي في هذه المدينة بطرق مختلفة، إن كان عسكريًّا أو بفرض إتاوات عليهم وإخراجهم من منازلهم قسرًا".

'جريمة حرب وفق المادة 49'

وأكد سمعيلة أن التغيير الديمغرافي جريمة حرب، مستندًا في ذلك إلى "اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 والمادة 49 التي تحظر وتمنع التهجير القسري للمدنيين من قراهم تحت طائلة اعتبارها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

لافتًا في حديثه إلى أن "دولة الاحتلال التركي تقوم بسياساتها القذرة ومنها التغيير الديمغرافي عبر فصائل المرتزقة الموالين لها من خلال التهجير والتوطين، حيث هجّر الاحتلال ومرتزقته أكثر من 300 ألف مدني كردي من عفرين ووطّنوا أكثر من 400 ألف مستوطن فيها، وذلك بمساعدة بعض المنظمات الكويتية والقطرية والشيشانية".

وأوضح سمعيلة أن "سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي ضد السكان الكرد من عفرين وباقي المناطق المحتلة مخالفةٌ للاتفاقات الدولية، وصمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم يدل على تواطؤه مع الاحتلال التركي ومرتزقته".

واختتم حديثه قائلًا: "نحن حقوقيو شمال وشرق سوريا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإخراجها من المناطق المحتلة وإيقاف جرائمها في المنطقة".

(س ر)

ANHA