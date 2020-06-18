حقوقي: الخطف الذي يقوم به المرتزقة في عفرين منافٍ للقوانين الدولية

في الآونة الأخيرة كثرت أعمال الخطف والقتل في مناطق شمال وشرق سوريا التي احتلتها تركيا، ووصلت الوحشية بمرتزقة دولة الاحتلال إلى خطف النساء ووضعهن في سجون سرية دون الكشف عن مصيرهن.

وبهذا الخصوص أجرت وكالة أنباء هاوار لقاء مع الحقوقي عصمت إبراهيم الذي قال في بداية حديثه إن "تركيا لم تحتل مناطق شمال وشرق سوريا لحماية حقوق الأقليات، بينما دخلت المنطقة بعقلية الاحتلال من خلال إطلاق مرتزقتها في المناطق المحتلة، وإطلاق يدهم لارتكاب الجرائم بحرية".

وأضاف "الخطف الذي يقوم به مرتزقة تركيا منافٍ للقوانين الدولية والقوانين الإلهية، ولا يوجد بند في القانون الدولي يسمح بهذا العمل اللاأخلاقي".

وأشار إبراهيم إلى أن "ما حصل في الفترة الأخيرة في مدينة عفرين المحتلة من خطف للنساء وخاصة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه نسوة عاريات عمل منافٍ للأخلاق، ويثبت مدى وحشية المرتزقة".

وظهر في الفترة الأخيرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيله إثر اقتحام أهالي الغوطة المستوطنين في عفرين لأحد سجون المرتزقة في مدينة عفرين المحتلة وتفاجؤوا بوجود نسوة كرديات داخل السجن.

ونوه الحقوقي الكردي إلى أن "أسلوب تعامل المرتزقة مع النسوة المختطفات أسلوب غير إنساني ولا تقبله الإنسانية بأي شكل من الأشكال، ووجود ذلك الطفل داخل الزنزانة مع النسوة المختطفات جريمة بكل معنى الكلمة".

وشدد على ضرورة "رفع دعوة قضائية عن طريق المنظمات الحقوقية إلى محكمة الجنايات الدولية بـ لاهاي ضد تركيا فهي المسؤولة عما يحدث من مجازر، وكذلك رجب طيب أردوغان مسؤول والائتلاف السوري وكل شخص يشد على أيدي المرتزقة مسؤول عن جرائم الخطف والقتل".

واختتم الحقوقي عصمت إبراهيم حديثه بالقول إنه على "كل شخص القيام بواجبه وتحمل المسؤولية تجاه ما يحصل والتاريخ أثبت أن كل من قام بمجازر نال عقابه من محكمة الجنايات الدولية".

(ج)

ANHA