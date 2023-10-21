حقوقي: العزلة تتنافى مع الشرع الدولي

لا تزال دولة الاحتلال التركي تنتهك القوانين الدولية عبر فرضها عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وحرمانه من اللقاء بذويه ومحاميه، الذين لم يلتقوا به منذ الـ 23 من شهر آذار من عام 2021، حيث آخر مكالمة صوتية أجراها القائد عبد الله أوجلان مع شقيقه محمد.

الحقوقي والحائز على الدكتوراه في القانون الدولي بجامعة عين الشمس بالقاهرة والرئيس المشترك لقسم العلوم الإدارية في جامعة كوباني أنور المشرف، في لقاء لوكالتنا، قال إن: "العزلة المفروضة على المفكر الأممي والقائد عبد الله أوجلان تتنافى مع كل القوانين الدولية التي وضعت لحماية حقوق المعتقلين، ومع القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة لردع السلطات المستبدة عن القيام بأعمال تتنافى مع القيم الإنسانية، والشرع الدولي الذي تم سنّه ليعبّر المعتقل عن رأيه بحرية ويضمن حقوقه، كحرية الدفاع عن نفسه والتعبير عن معتقده بحرية".

وأضاف أنور المشرف: "كل من يتجاهل انتهاكات السلطات التركية تجاه القائد عبد الله أوجلان فهو شريك لها وشريك للأنظمة الدكتاتورية، التي تنتهك حقوق الإنسان وتقيد حرية الفكر والقلم والتعبير عن الرأي".

وأكد المشرف: "نحن الحقوقيون نرفض هذه العزلة بشكل قاطع، والصمت الدولي حيالها، فوجود القائد منذ أكثر من 24 عاماً في سجن إمرالي، وانقطاع الأخبار عنه قرابة ثلاثة أعوام منافٍ لكل القوانين الدولية".

"فكره الحر لا حدود له"

وأشار المشرف إلى أنّ: "القائد عبد الله أوجلان مفكر أممي وفكره شكّل خطراً على الأنظمة المستبدة في المنطقة، حتى وهو داخل المعتقل لم تستطع دولة الاحتلال الحد من انتشار فكره وفلسفته، وحتى مؤلفاته ترجمت للعديد من اللغات في العالم".

وأكد المشرف: "إذا تم تطبيق فكر القائد في أي بقعة جغرافية في العالم سيحل فيها السلام، لأنه حل للأزمات التي يمر بها العالم، ونحن المكون العربي نرى فيه سلاماً؛ فمشروع أخوة الشعوب الذي ساهم في إحلال السلام في المنطقة، وضمن حقوق جميع المكونات دون تمييز، والذي يعتبر ضربة قاضية لمشاريع الأنظمة الفاشية في المنطقة التي تحاول خلق الفتن بين المكونات للحفاظ على نفسها من الزوال".

ونوه المشرف أن: "أبناء المنطقة اليوم على دراية بالمخططات الخارجية التي تحاك ضدهم، ويعلمون جيداً أن فكر القائد عبد الله أوجلان هو الحل الوحيد ليعيشوا بسلام، فالفكر الذي ورثوه من القائد خلق لديهم وعياً كبيراً تجاه المؤامرات الخارجية، وأرشدهم للحلول، ففكر القائد بات سلاح أبناء المنطقة في الوقوف بوجه الحرب الثقافية والتاريخية والحضارية التي تتعرض لها المنطقة من قبل دولة الاحتلال التركي".

وطالب الحقوقي أنور المشرف المثقفين والحقوقيين في المنطقة العمل على نشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بين الشبيبة الذين سيقودون المنطقة في المستقبل إلى بر الأمان.

(ن ك/د)

ANHA