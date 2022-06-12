حقوقي: العالم متواطئ مع تركيا بصمته حيال استخدامها للسلاح الكيماوي ضد الكريلا

يوماً بعد يوم، تكشف الحقائق من خلال الوقائع التي تحصل في مناطق الدفاع المشروع بباشور، من استخدام للسلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا، ومجازر بحق المواطنين الكرد في كل بقعة من الأرض، وسط صمت دولي.

ازدواجية التعامل مع مستخدم السلاح الكيماوي

الحقوقي مصطفى مسلم، المتحدث باسم اتحاد المحامين في إقليم الفرات، قال "إن استخدام السلاح الكيماوي من قبل جيش دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا في جبال كردستان دليل على هزيمتها وعجزها عن تحقيق أي مكسب على الأرض".

تابع "العالم متواطئ مع دولة الاحتلال التركي من خلال صمته حيال استخدامها السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا، وكذلك يتغافل المجتمع الدولي عن مستخدمي السلاح الكيماوي، إذا كان ذلك يرضي مصالحه، فما جرى في سوريا، ولا يزال يجري في جبال كردستان خير دليل على ذلك".

وعلق مصطفى مسلم على الصمت الدولي حيال السلاح الكيماوي المستخدم في جبال كردستان قائلاً "لا شيء يحدث بدون توافق دولي، يؤيد في الخفاء ما تقوم به تركيا، وما يحصل من مجازر في جبال كردستان تفضح التناقض الدولي المعاش حيال القضية الكردية، وهذا يعيد إلى ذاكرتنا مجزرة حلبجة التي ذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء على يد نظام صدام حسين".

أكد مسلم أن جريمة استخدام السلاح الكيماوي واحدة، سواء استخدم في سوريا أو في جبال كردستان، فالمستخدم مجرم ويجب أن يعاقب، لكن هناك مستخدم يختلف عن آخر؛ لهذا يصمت العالم، وهذا ما يعطيه الضوء الأخضر، وقال: "في حالة سوريا مثلاً تحرك العالم لمحاسبة النظام السوري، وزار المناطق التي تعرضت للقصف الكيماوي، لكن في جبال كردستان يتعرض الكرد للقصف الكيماوي دون أن يحرك العالم ساكناً".

وكانت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) قد أصدرت نهاية العام المنصرم، بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه استخدام دولة الاحتلال التركي خلال عام 2021 الأسلحة الكيماوية 367 مرة، وشنت 436 هجوماً بصواريخ الكاتيوشا والهاون، بالإضافة إلى تنفيذ 2025 غارة جوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

'علينا توثيق المجازر التي ترتكب'

تابع "على الرغم من الإحصائيات التي تصدرها قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان حول استخدام السلاح الكيماوي، إلا أن ذلك لا يكفي؛ بل على النشطاء والحقوقيين القيام بدورهم لإيقاظ الضمير العالمي".

في ختام حديثه، طالب مصطفى كل من يملك ذرة ضمير، بالتحرك لكشف سجل تركيا الإجرامي بحق شعوب المنطقة وبالتحديد الشعب الكردي الذي يباد عبر الآلة الغاشمة لجيش دولة الاحتلال التركي.

مؤكداً أن "هناك دوراً كبيراً يقع على عاتق النشطاء والحقوقيين الكرد للقيام بتوثيق المجازر التي ترتكب بالقصف الكيماوي، وذلك بتقديم شكوى مقترنة بالدلائل من خلال شهادات سكان تلك المنطقة، حتى يبصر العالم الذي هو على دراية باستخدام هذ السلاح حتى قبل استخدامه، ولكنه يغض الطرف عن ذلك".

(ن ك/د)

ANHA