حقوقي يدعو لجنة مناهضة التعذيب لتدخل سريع لمعرفة وضع القائد أوجلان

رفضت سلطات دولة الاحتلال التركي مجدداً لقاء محاميي القائد عبد الله أوجلان ورفاقه بهم، بعد فرض عقوبات جديدة بحقهم، خلال رد محكمة الجنايات العليا الأولى في بورصة على طلب المحامين في الـ 23 من حزيران/ يونيو الجاري.

وأعلنت المحكمة في معرِض ردها على محاميي القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي "عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي أكتاش" أن رئاسة هيئة الانضباط في إمرالي، قد فرضت في 31 أيار، 3 أشهر أخرى كـ "عقوبة انضباطية" على القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين.

ويُعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 23 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية التي تمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به.

ويرى مراقبون أن هدف دولة الاحتلال التركي، من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هو عزله عن الشعب والقاعدة الجماهيرية الضخمة التي تؤمن بأفكاره، وإبقائه بعيداً عن أحداث المجتمع ودول العالم ولتعميق أزمات الشرق الأوسط.

ويؤكد الحقوقي خالد جبر، في تعليق على المستجدات، لوكالتنا، أن ما تتبعه السلطات التركية من ممارسات بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه، عمل غير قانوني، منوهاً إلى أن دولة الاحتلال التركية مارقة، وتضفي صبغة سياسية على قوانين حقوق الإنسان داخل وخارج تركيا.

ويرى في ممارساتها عملاً خارج العهود والمواثيق الدولية، قائلاً: " تخرق تركيا دائماً القوانين، وخاصة القوانين التي تخص المعتقلين السياسيين، تركيا أوصلت حقوق الإنسان في البلاد إلى حالة خطرة".

وأضاف "على الرغم من صدور تقرير للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، التي أكدت على ممارسة سياسات غير قانونية في سجن أمرالي، وتوثيقها العديد من الانتهاكات في تقريرها، إلا أن الدولة التركية شددت العزلة أكثر على القائد ورفاقه وتستمر في خرقها للقوانين الدولية".

وطالب جبر اللجان الدولية الحقوقية بالعمل بشكل قانوني، والابتعاد عن إضفاء السياسة على القانون، والعمل من أجل فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، مؤكداً أنه للدفع نحو ذلك، يقع على عاتق الحقوقيين رفع وتيرة عملهم من أجل إرغام تركيا وإرضاخها للقوانين الدولية.

مناشداً لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية ( (CPTبالتدخل السريع لمعرفة وضع القائد عبد أوجلان ورفاقه، وتحمّل مسؤولياتها.

وكان قد جرى آخر تواصل مع القائد أوجلان، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان في الـ 25 من شهر آذار/ مارس عام 2021، في حين كان آخر لقاء به من قبل محاميه في الـ 7 من آب/أغسطس عام 2019.

(أم)

ANHA