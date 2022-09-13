حقوقي يدعو المؤسسات الحقوقية في العالم لإلزام تركيا بتطبيق

جاء في البيان الذي أصدره مكتب العصر الحقوقي في 7 آب الفائت، أن القائد لم يتمكن من الاستفادة من حقوقه المحددة في القوانين المحلية والدولية منذ ثلاثة أعوام، وأن جميع طلبات اللقاء التي قُدمت بعد اللقاءات التي أجراها المحامون مع القائد في 27 تموز عام2011 و2 أيار عام 2019 قد رُفضت بشكل غير قانوني.

في هذا السياق، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، شادي الإبراهيم "إن الدولة التركية لا تلتزم بأي قرار أممي ودولي، ولا حتى القرارات التي تصدر عن سلطتها القضائية، لذلك فإن القرارات الصادرة عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن ضمنها قرار "حق الأمل"، لم يُؤخذ على محمل الجد من قبل الدولة التركية، والذي إذا تم تطبيقه في المحاكم التركية ستحقق حرية القائد أوجلان الجسدية".

أوضح الإبراهيم أن "حق الأمل" هو قرار تقدمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1950، وهذا الحق يُجيز لأي محكوم بالسجن المؤبد أن يكون له الأمل في الخروج من السجن وممارسة حياته بعد مضي أكثر من 20 عاماً على سجنه.

كما لفت الإبراهيم إلى "أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي التي تُعنى بتنفيذ كافة الاتفاقيات والقرارات الصادرة عنها، ومن ضمنها قرار "حق الأمل"، لذلك يجب الضغط على هذه المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي لتطبيق كافة العهود والمواثيق الدولية".

وأشار إلى التجاهل المتعمد للدولة التركية للطلبات المقدمة من قبل محاميي القائد أوجلان للقاء به منذ عام 2019، وقال "هذا التجاهل هو أمرٌ منافٍ لقواعد حقوق الإنسان وجميع القرارات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية".

دعا الإبراهيم المحكمة الأوروبية إلى إلزام دولة الاحتلال التركي بتطبيق كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتكثيف الجهود فيما يخص العزلة المفروضة على القائد أوجلان؛ لإيصال صورة للعالم أجمع أن هذه العزلة مخالفة لجميع القيم الإنسانية وعليهم كسرها.

طالب الإبراهيم "كافة الحقوقيين المناصرين للحريات وحقوق الإنسان، وليس فقط الموكلين عن القائد أوجلان، بتقديم طلبات إلى مجلس الأمن الدولي للإيعاز إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، من أجل الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عنها وإطلاق سراح القائد ومن معه في سجن إمرالي".

شدد شادي الإبراهيم، في ختام حديثه "على أبناء شمال وشرق سوريا أن يكون لهم بصمة فاعلة من خلال تقديم رسائل إلى جميع الجهات الحقوقية؛ لإلزام الدولة التركية في تطبيق كافة القرارات الأممية، وخاصة "حق الأمل" وإطلاق سراح القائد أوجلان وكافة المعتقلين".

(خ)

ANHA