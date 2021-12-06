حقوقي يدعو الحقوقيين في العالم بمقاضاة تركيا بسبب العزلة المفروضة على القائد أوجل

ومع استمرار تركيا بفرض العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان منذ أكثر من 22 عاماً؛ تؤكد للعالم أجمع أنها من أكثر الدول في العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة وأن القائد عبدالله أوجلان لا يمثل مكون أو شعب بحد ذاته بل بات أيقونة ورمزاُ لكل الشعوب الحرة حول العالم.

الحقوقي شادي الابراهيم سلط الضوء في بداية حديثه على عدد سنوات الحكم المؤبد في كل قوانين العالم والتي لا تتجاوز الـ 20 عاماً، في حين أن القائد عبدالله أوجلان تخطى هذه المدة وفي الوقت ذاته تفرض عليه تركيا عزلة مشددة في معتقله بجزيرة إمرالي دون أي احترام لحقوقه كمعتقل سياسي والتي بلغت لدرجة حرمانه من حقه بالمشي وممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس ولقاء محاميه وعائلته.

ونوه الابراهيم" إن تركيا اليوم متخوفة من إطلاق سراح القائد أو لقائه بمحاميه وعائلته لأنها تعلم أن فكره وفلسفته فعلت ما فعلت بالرأسمالية والفاشية فكيف إذا كان القائد حاضراً جسداً وفكراً بين الشعوب الحرة التي تسير على فلسفته".

وأشار الابراهيم" القائد يحمل فكر حر وبناء، يدعو لمحاربة الرأسمالية والفاشية، وكل العالم يعلم أن فكر القائد فيه كل سبل حل أزمات الشرق الأوسط عامة والأزمة السورية بشكل خاص، وهذا ما يؤرق مضجع الدول الرأسمالية والفاشية وتحاول فرض استمرارية العزلة عليه بشتى السبل والحجج".

ودعا الابراهيم "جميع الحقوقيين في العالم وكل شخص مؤمن بهذا الفكر المنير برفع قضية ضد الدولة التركية لمخالفتها الاحكام الجنائية والقوانين الدولية ".

وطالب الابراهيم "منظمات حقوق الاناسان والمجتمعات الدولية بالضغط على الدولة التركية لفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتفعيل الاحكام الجنائية وتطبيقها على أرض الواقع".

ووفقا لوكالة مزوبوتاميا في تقرير سابق نشرته فقد تقدم محامون من مكتب العصر الحقوقي بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصا في 22 تشرين الثاني الماضي ليتمكنوا من زيارة القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين: عمر خيري كونار وهاميلي يلدديم وويسي أكتاش.

وطالب المحامون من خلال طلبهم بعقد لقاءات شخصية مع الموكلين كجزء من لقاء المحامين والأسر ووضع حد للشكوك والمخاوف المتعلقة بحياة موكليهم؛ كما ذكر المحامون أيضاً في الطلب أنهم لم يتلقوا أي معلومات من القائد اوجلان وجميع موكليه الثلاثة الآخرين منذ 8 أشهر وأنه ليس لديهم معلومات عن حياته أو وضعه الصحي أو ظروف الاحتجاز أو الوضع القانوني أو التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا في السجن، حيث طالب المحامون بإنهاء القضية وعقد لقاء فعلي.

وطالب المحامون بوضع حد لحالة التكتم المفروضة على موكليهم ومنعهم من اللقاء بهم.

(س ك /مـ)

ANHA