حقوقي ووجيه عشيرة يتحدثان عن هجمات الاحتلال ويدعوان للتكاتف ضده

يشهد الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال التركي وخطوط التماس مع المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، استهداف القرى الآهلة بالسكان، وهجمات جوية بالطائرات المسيّرة.

يقول عضو اتحاد المحامين في مدينة الرقة، المحامي حسين الملا: "إن تركيا تتحجج بحماية أمنها القومي، لكنها دولة محتلة وتريد توسيع رقعة احتلالها".

دولة الاحتلال تخاف من مشروع القائد

مؤكداً أنها (تركيا)، تتخوف بالدرجة الأولى من المشروع الديمقراطي الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، في التعايش المشترك بين المكونات، والقضاء على الأنظمة الرأسمالية التي تستعبد الشعوب.

وأشار الملا، أن ما حدث في دير الزور من محاولة إحداث فتنة ودفع تركيا لمرتزقتها بحجة "نصرة إخوانهم العرب" يصب في مصالحها ويضرب الاستقرار والأمن في المنطقة.

قضم الأراضي السورية

وتابع حديثه عن هجمات الاحتلال المستمرة: "تكثف تركيا اليوم من هجماتها على مناطق شمال شرق سوريا، وتقوم بإعاقة أي حل سياسي في سوريا، والتي تعتمد على استراتيجية معينة لتحقيق مآربها، المتمثلة بإعادة أطماع أجدادها العثمانيين وقضم أجزاء من الأراضي السورية وضمها لأراضيها".

وأكد الملا في ختام حديثه على "التزام الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية باتفاقية عام 2019 بين روسيا والولايات المتحدة، على وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، وقال: لكننا نرى تركيا تقوم بضرب هذه الاتفاقية عرض الحائط دون أي رادع دولي".

وبدوره، قال أحد وجهاء عشيرة الولدة في مدينة الرقة، يوسف الأسعد: "مازالت دولة الاحتلال التركي مستمرة في هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا بطريقة غير شرعية؛ باستخدام المدفعيات والطيران المسيّر واستهداف المواطنين والقياديين والأماكن المأهولة بالسكان".

المجتمع الدولي ساكن أمام الهجمات

وأضاف الأسعد، "إن هذه الهجمات اللاأخلاقية بحق شعوب شمال وشرق سوريا والتي تسفر عن وقوع العديد من الشهداء، ناهيك عن الجرحى، لم تحرك الموقف الساكن لدى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لمحاسبة دولة الاحتلال التركي على ممارساتها غير الشرعية".

دعوة للتكاتف وطرد المحتل

الأسعد، طالب جميع الأحرار والشرفاء في سوريا بالالتفاف والتكاتف لطرد المحتل التركي ومن يواليه، وتطبيق مشروع أخوة الشعوب والتعايش المشترك بين جميع المكونات.

(خ)

ANHA