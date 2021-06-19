وأضاف عاطف في تصريح لوكالتنا أن هذه المنظمة "ركزت عملياتها ضد الكرد في تسعينيات القرن الماضي"، لافتًا إلى أن الحركة تؤمن بالتفوق العرقي للأتراك، وتسعى لاستعادة أمجادهم وتاريخهم وتوحيد الشعوب التركية في دولة واحدة، بالإضافة إلى معاداة القوميات الأخرى كالكرد واليونان والأرمن.

وكشف رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط، أن منظمة الذئاب الرمادية متورطة بعمليات قتل الآلاف من الكرد والأرمن والعرب وغيرهم، وهاجمت عددًا من التظاهرات السلمية في أوروبا، كما تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي وتحرض على إشعال الحروب، لافتًا إلى أن البرلمان الأوروبي أقر يوم 6 من شهر يونيو الجاري توصية بحظر أنشطة المنظمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط، أعربت في وقت سابق عن دعمها لإجراءات الحكومة الألمانية والفرنسية والنمساوية بحظر منظمة الذئاب الرمادية داخل دول الاتحاد الأوروبي واعتبارها منظمة إرهابية.

وطالب الناطق الرسمي للمنظمة وهي منظمة مصرية غير حكومية زيدان القنائى، في تصريح صحفي له، الحكومات الأوروبية داخل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بحظر الجمعيات التركية ومنظمة الذئاب الرمادية وتصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية، حيث تستخدم الجاليات المسلمة في أوروبا لحساب سياسات أردوغان مما يعزز من خطاب الكراهية.

وأشارت المنظمة أن منظمة الذئاب الرمادية تمثل أكبر خطر على أمن دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنها منظمة قومية متطرفة ومعادية للقوميات الأخرى، وطالبت السلطات الأوروبية بفتح تحقيقات موسعة حول تورط هذه المنظمة والجمعيات التركية داخل أوروبا بأنشطة المتطرفين، خاصة المنتمين لداعش، وكذلك مسؤولية تلك المنظمة عن الهجمات الإرهابية التي طالت فرنسا وعدة دول أوروبية.

وحمّلت المنظمة تركيا مسؤولية الاعتداءات العنصرية التي تطال الجاليات الإسلامية والعربية بدول أوروبية، حيث تحاول تركيا السيطرة على الجاليات المسلمة في فرنسا وأوروبا من خلال عدد من المنظمات خاصة في النمسا وألمانيا وفرنسا.

وفي مطلع شهر حزيران، يونيو 2021، صادق البرلمان الأوروبي على التوصية بتصنيف منظمة الذئاب الرمادية كمنظمة إرهابية. كما أنه أقرّ بحظر أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي في 6 يونيو.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020 صادق البرلمان الألماني على دراسة حظرت منظمة الذئاب الرمادية في ألمانيا، بعد أن قدمت أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) طلبًا مشتركًا بدراسة حظر هذه المنظمة.

(ح)

ANHA