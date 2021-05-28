حقوقي : التغيير الديمغرافي سيزول مع زوال الأسباب التي ولّدته

سياسة التغيير الديمغرافي في سوريا بدأت ملامحها تظهر مع انتهاء الحرب بالوكالة ودخول الدول بشكل علني وصريح في الصراع السوري، خاصة تركيا وإيران، فكلا الدولتين دخلتا إلى سوريا بحجة أنهما صديقتان للشعب السوري، وكل دولة منهما تدعم جهة على حساب جهة حتى بلغ الدمار والفرقة والتشتت في سوريا أعلى مستوياته.

وليس فقط تركيا غيرت في ديمغرافية المنطقة، كذلك تشهد مناطق دمشق وريفها وأرياف حمص وحماة وحلب تغييراً مماثلاً من قبل إيران، إلا أن تركيا تبقى السبّاقة في هذه السياسة وبشكل علني تحاول دمج المناطق التي احتلتها بحدود دولتها كما فعلت بلواء اسكندرون، وبدعم كويتي وقطري تنشئ حالياً عشرات المستوطنات في عفرين وغيرت أسماء المدن والقرى فيها وفرضت اللغة والعملة والعلم والتعلم.

وخلال لقاء مع الحقوقي من مدينة الرقة عبدالله العريان، وصف التغيير الديمغرافي في سوريا بـ " الغبي " معزياً ذلك إلى أن هذا التغيير يجري في ظروف استثنائية تسودها الفوضى والاقتتال واستغلت الدول الخارجية هذه الظروف لتحقيق مآربها، وسيزول مع زوال الظروف التي ولّدته ، عاجلاً أم آجلاً.

وأضاف العريان: " من يقوم بهذا العمل هي سلطة غبية إرهابية ولا تعتمد أي معيار من معايير حقوق الإنسان ، والتغيير الديمغرافي يحدث بعد تطبيق المحتل سياسة قمعية للشعوب الأصلية وتهجيرها "، مؤكداً أن الظروف الطبيعية ستزيل كافة ظواهر التغيير الديمغرافي عندما تصبح سوريا واحدة موحدة .

كما أوضح العريان أن الدول المحتلة تعتمد على تفرقة سوريا الحالية أرضاً وشعباً، لسهولة تطبيق سياسة التغيير الديمغرافي الخاصة بتلك الدول، كما في المناطق التي تحتلها، ويستغل بعض ضعاف النفوس من السوريين المرتزقة لتطبيق تلك السياسات.

وأكد العريان في نهاية حديثه، أن الأزمة في سوريا ستنتهي وستتفق جميع الأطراف على إبقاء سوريا حرة مستقلة موحدة، وتنتهي بذلك كل مظاهر التغيير الديمغرافي وتعود الحقوق لأصحابها.

(مـ)

ANHA