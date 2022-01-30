HPG‎ تكشف سجل 6 من مقاتليها استشهدوا عام 2020 في ديرسم

أصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي (HPG‎) بياناً كشف فيه سجل 6 من مقاتليها استشهدوا في ديرسم عام 2020، جاء فيه:

"كنا قد أعلنا في بياننا الصادر في السابع عشر من حزيران 2020 أن جيش الاحتلال التركي قام بعملية احتلالية في الثلاثين من شهر أيار 2020 في وادي آخفانوس التابع لناحية بولور بولاية ديرسم الكردستانية واستمرت حتى السابع من حزيران وفي هذه العملية حدثت اشتباكات عنيفة بين قواتنا وقوات جيش الاحتلال التركي وأدت إلى مقتل الكثير من جنود العدو، حيث شاركنا مع الرأي العام أنه خلال هذه العملية ارتقى رفاقنا دنيز وآكر وجيندا وكولان ومنذر وريناس إلى مرتبة الشهادة.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: دنيز باكر

الاسم والكنية: صادق اكماز

مكان الولادة: ديرسم

اسم الأم والأب: ملك- خضر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 حزيران 2020 ديرسم

الاسم الحركي: آكر زيربار

الاسم والكنية: موسى دلافيز

مكان الولادة: مريوان

اسم الأم والأب: صائبة- ونيس حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 حزيران 2020 ديرسم

الاسم الحركي: جياندا جواد

الاسم والكنية: لاله أجار

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: بصرى- نوري

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 حزيران 2020 ديرسم

الاسم الحركي: كولان سيادم

الاسم والكنية: نوروز آلكاش

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب:

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 حزيران 2020 ديرسم

الاسم الحركي: منذر آمد

الاسم والكنية: علي جعفر آزتاكاج

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: فاطمة- محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 حزيران 2020 ديرسم

الاسم الحركي: ريناس

الاسم والكنية:

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب:

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 حزيران 2020 ديرسم

ولد رفاقنا الشهداء بمناطق مختلفة من كردستان، ضمن عائلات وطنية، انضموا إلى صفوف الكريلا، كافحوا ضد الاحتلال بشتى الوسائل، وتمسكوا بقوة بحياة الكريلا في الجبال، تعلموا حياة الجبال، وعملوا في مجالات عدة.

ناضل رفاقنا دنيز، أكر، جياندا، كولان، منذر و ريناس، وقاوموا بكل شجاعة وبسالة لأجل تحقيق آمال شعبنا في الحرية، ووصلوا إلى مرتبة الشهادة، كما أنهم أصبحوا ضمان مستقبل حر كريم لشعبنا الكردستاني.

نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا كما نعزي شعبنا الكردي ونعاهدهم بأننا سننتقم لرفاقنا الشهداء ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".

(ف)