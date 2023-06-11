HPG​​​​​​​: رفاقنا علي شير ورشيد وآمد رمز للبطولة الفدائية الآبوجية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 3 من مقاتليها الكريلا، جاء فيه:

"استشهد رفيقنا علي شير جيا في شهر أيار، واستشهد رفيقانا رشيد سرحد وآمد مايس في شهر أيلول، جراء هجمات دولة الاحتلال التركي الوحشية على مناطق الدفاع المشروع عام 2022. إن رفاقنا علي شير، ورشيد، وآمد الذين قاموا بمهامهم الثورية في ساحات مختلفة على أكمل وجه على مدار سنوات عديدة وطويلة، أصبحوا رمزاً للبطولة الفدائية الآبوجية من خلال مشاركتهم في الحياة والحرب الكريلاتية، فكلا رفيقينا علي شير ورشيد، اللذان كانا يتخذان مكانهما في أعمال القوات الخاصة للكريلا، قد طورا مستوى التكنيك في ساحة الوعي لمقاتلي الحداثة الديمقراطية بشخصيتهما الخلوقة، وعزيمتهما على البطولة الفدائية، وموقفهما العازم، وتعمقهما على الأهداف والمحاولات الناجحة، فأصبحا جديرين بالثناء بدورهما الجماعي في المقاومة العملية، وأيضاً بمبادرتهما النضالية، بالإضافة إلى مستوى وعيهما الشخصي الذي خلقاه بالتعمق والبحث، فإن رفيقنا آمد أيضاً أصبح صاحب موقف ثوري من خلال كدحه الفعال في ساحة الحرب، بشخصيته الفدائية، ومشاركته المتواضعة وجهوده الفدائية المبذولة في مسيرة المقاومة.

لم يكتفِ رفاقنا الفدائيين علي شير، رشيد، وآمد بالتدريب والتوعية العميقة أبداً أمام الخط الآبوجي وحقيقة الشهداء، وكانوا يشعرون بأنهم مدينون لشعبهم دائماً، كانوا كوادرنا القياديين في خط تنظيمنا الحركي، لقد رأوا تحقيق النصر لكردستان في خط الفدائية والمقاومة بهذا الشكل، وآمنوا بهذا الفكر بقلوبهم ونفذوا مهامهم هذه بلا تردد وكلل، وارتقوا إلى مرتبة الشهادة أثناء قيامهم بمهامهم ومسؤوليتهم الثورية كرياديين لصفوف قواتنا الكريلا.

سيتم استذكار رفاقنا الثلاثة الذين شاركوا في المقاومة بجديتهم ونقائهم، بدفئهم للروح الرفاقية تجاه رفاقهم الكريلا وبوجههم الذي كان يضيء بالابتسامة، دائماً، وعلى هذا الأساس، نقدم تعازينا الحارة لعوائل هؤلاء الرفاق الأعزاء علي شير، ورشيد، وآمد، ولأبناء شعبنا الكردستاني والوطني ونعاهدهم على تحقيق النصر والسير على خطاهم.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: علي شير جيا

الاسم والكنية: عبد القهار كارا ساج

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: فاطمة ـ كرم

مكان وتاريخ الاستشهاد: أيار 2022 /مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: رشيد سردار

الاسم والكنية: عزت آكهان

مكان الولادة: ديلوك

اسم الأم والأب: كَليزر ـ رستم

مكان وتاريخ الاستشهاد: أيار 2022 /مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: آمد مايس

الاسم والكنية: إبراهيم دمير جان

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: سلطان ـ خطيب

مكان وتاريخ الاستشهاد: أيار 2022 /مناطق الدفاع مديا".

(ل م)