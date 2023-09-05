HPG  تعلن عن القضاء على  جنود للاحتلال ووقوع جثث 4 منهم في أيدي مقاتليها

وجاء بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي كالتالي:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

بتاريخ 4 أيلول في الساعة 07:00 و 11:00 في ساحة المقاومة بتلة جودي، استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار موقعين لجنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة.

وبتاريخ ذاته في الساعة 08:00 و 10:15 في ساحة المقاومة بتلة جودي، استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار جنود الاحتلال بأسلحة نصف آلية، وأسفر عن ذلك مقتل جنديين من جيش الاحتلال.

بتاريخ 4 أيلول في الساعة 13:10، 16:20، 16:30، 19:00 و 21:00، استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة ـ ستار جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي مما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال وتوجيه ضربات ناجحة لـ 3 مواقع لهم.

بتاريخ ذاته في الساعة 21:50 في ساحة المقاومة بتلة جودي، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال الذين تقدموا وأرادوا زرع المتفجرات حول أنفاق الحرب، كما انفجرت إحدى المتفجرات التي أراد جنود الاحتلال وضعها في الأنفاق بهم، وأسفرت العملية عن مقتل 4 جنود لجيش الاحتلال وأصبحت جثثهم تحت سيطرة قواتنا.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

بتاريخ 5 أيلول، تعرضت مناطق قرى بيشيلي وقمة متينا في ساحة متينا للقصف مرتين من قبل الطائرات الحربية.

وتعرضت مناطق زاب، الشهيد دليل غرب زاب، متينا وخاكورك للقصف المدفعي".