HPG:مقتل 3 جنود للاحتلال التركي في زاب ومتينا​​​​​​​

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً كتابياً حول العمليات التي تنفذها الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"في منطقة زاب:

بتاريخ 25 آب في الساعة 08:30، في ساحة المقاومة في سيدا، استهدف قواتنا جرافة بالأسلحة الثقيلة كانت تحاول تدمير خنادقنا، مما أدت العملية إلى إيقاف الأعمال الاحتلالية في الساحة.

في منطقة متينا:

في 24 آب في الساعة 02:00، تم استهداف جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة في تلة أورتي.

وفي منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

بتاريخ 24 آب في الساعة 06:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، كما وجهت قواتنا ضربة قوية لموقع تابع لجيش الاحتلال.

في 24 آب في الساعة 14:40، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

في 25 آب ما بين الساعة 01:00 و02:00، حامت مروحية حول ساحة المقاومة بتلة جودي، وتدخلت قواتنا 7 مرات ضد تحركات المروحيات الهجومية، حيث استهدفت قواتنا مروحية من طراز "سكورسكي" التي حاولت إنزال جنودها في الساحة، بالأسلحة الثقيلة.

في 25 آب في الساعة 01:00، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

وبتاريخ 24 آب في الساعة 02:30، تم استهداف موقعين لجيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي 25 آب في الساعة 03:00، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت منطقة زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا وخاكورك للقصف المدفعي".

(ف)