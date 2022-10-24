HPG:مقتل 14 من جنود الاحتلال التركي واصابة مروحيتين سكورسكي

وشارك المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي المعلومات التالية حول المعارك في مناطق الدفاع المشروع:

"نفذت فرقنا المتنقلة عدة عمليات بمناسبة الذكرى السنوية للعملية التاريخية التي نفذتها، رمز جيشنا النسائي، رفيقتنا القيادية والخالدة، بريتان "كلناز كاراتاش". ونتيجة لعمليات قواتنا، تم قتل 14 من جنود الاحتلال التركي وجرح آخر، وفي الوقت نفسه، أصيبت طائرتا هليكوبتر من طراز سكورسكي وموقع عسكري.

بينما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 7 مرات بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيمياوية، 86 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالاوبيس، الهاون والاسلحة الثقيلة. ان الدولة التركية والعديد من مسؤولييها يقومون بالكذب دونما خجل أمام الرأي العام وينكرون استخدامهم للأسلحة الكيمياوية، فيما ما زالت الى الآن تستخدم القنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع.

معلومات واسعة حول العمليات والهجمات كالتالي:

في إطار الجملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 21 تشرين الأول عند الساعة 21:30 تقدمت فرقنا المتنقلة نحو جنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة سيدا في محيط جبهات القتال في منطقة الشهيد آغر ووجهت لهم ضربات موجعة عن قرب. وتقدم رفاقنا بروح هجومية عالية وشجاعة كبيرة اتجاه جنود جيش الاحتلال ووجهوا لهم ضربات بالقنابل اليدوية والاسلحة الفردية، وقتلوا 8 من جنود جيش الاحتلال التركي.

في 22 تشرين الأول عند الساعة 07:30 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات قوية لجرافة كانت متواجدة بالقرب من جبهات المعارك في منطقة الشهيد آريان في ساحة المقاومة جمجو.

في 23 تشرين الأول عند الساعة 15:30 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات لجنود جيش الاحتلال الذين كانوا متوجهين نحو جبهات المعارك في منطقة الشهيد بوطان في ساحة المقاومة جمجو، اسفرت هذه العملية عن مقتل 2 من جنود جيش الاحتلال.

في 23 تشرين الأول عند الساعة 15:50 نفذت فرقنا المتنقلة بالاسلحة الثقيلة عملية ضد جنود جيش لاحتلال الذين ارادوا دخول جبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز في ساحة المقاومة جمجو، وقتلت جندياً وجرحت آخراً.

في 23 تشرين الأول عند الساعة 20:50 وجهت فرقنا المتنقلة بالاسلحة الثقيلة ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة جمجو، وقتلت ثلاثة منهم.

وفي مساء 23 تشرين الأول تم استهداف المروحيات التي ارادت إنزال جنود جيش الاحتلال في ساحة المقاومة ساجا، حيث تلقت مروحيتين من طراز سكورسكي ضربات قوية من قبل قواتنا مما أجبرها على مغادرة المنطقة دون تنفيذ عمليات الانزال، وفي الوقت نفسه، الحقت فرقنا المتنقلة ضربات موجعة بجنود الاحتلال التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيمياوية

قصف جيش الاحتلال التركي في 23 تشرين الأول جبهات المعارك في منطقة الشهيد يونس في ساحة المقاومة تلة جودي، وجبهات المعارك في منطقة الشهيد بوطان وباهوز في ساحة المقاومة جمجو، جبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة سيدا 7 مرات بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيمياوية.

في 23 تشرين الأول استخدم جيش الاحتلال التركي طائرات مسيرة كبيرة في هجومه على ساحة المقاومة جمجو، وقصف جبهات المعارك في بوطان 4 مرات بأسلحة الحمم البركانية.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 23 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة؛ كوري جارو، منطقة الشهيد فداكار، ساجا، تلة هكاري، تلة جودي وتلة آميدية 86 مرة بالمروحيات الهجومية.

في 23 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة؛ جمجو، تلة FM وتلة جودي عشرات المرات بالاوبيس، الهاون، والدبابات والاسلحة الثقيلة.

وحاول جيش الاحتلال التركي في 23 تشرين الأول تدمير جبهات المعارك في ساحة المقاومة في كاركر بالجرافات".

(سـ)