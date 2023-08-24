HPG: بيريتان سيسر إحدى أفضل الأمثلة على الروح الفدائية الآبوجية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل مقاتلة من وحدات المرأة الحرة – ستار، بيريتان سيسر.

وجاء في نص البيان:

"لقد بدأت دولة الاستعمار التركية القاتلة بشن عمليات احتلال واسعة النطاق على غرزان منذ شهر تموز المنصرم، وفي مواجهة هذه الهجمات التي شنها الجيش التركي، الذي استخدم كافة أنواع تقنيات الحربية المتطورة وقصفها المتواصل، قاوم رفاق دربنا بطريقة فدائية وقدموا رداً تاريخياً ضد المحتلين، وحاربت رفيقة دربنا الفدائية بيريتان سيسر حتى أنفاسها الأخيرة، وارتقت إلى مرتبة الشهادة في هجمات العدو والمعارك الضارية بتاريخ 11 آب الجاري.

ومنذ اللحظة الأولى من انضمامها إلى صفوف الحزب، كرست رفيقة دربنا الفدائية بيريتان نفسها لفلسفة القائد أوجلان بشخصيتها الجوهرية وخلقت تطورات مهمة في شخصيتها، وبرعت في تطوير نفسها من الناحية العسكرية والأيديولوجية، وأصبحت قائدة بارزة في وحدات المرأة الحرة - ستار، وقيّمت الروح الفدائية بمثابة أسلوب من أساليب الحياة، وقد أنجزت الخط الفدائي بشكل مثالي في المعركة دون أي تقصير، وأصبحت إحدى أفضل الأمثلة على الروح الفدائية الآبوجية.

إننا نتوجّه بالعزاء إلى جميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، لا سيما العائلة الكريمة لرفيقة دربنا بيريتان سيسر التي كانت تمثل المرأة الشجاعة لـ بوطان، وإننا نكرر العهد في شخص رفيقة دربنا بيريتان بتعزيز النضال التحرري الذي قطعناه لجميع شهدائنا".

سجل الشهيدة بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: بيريتان سيسر

الاسم والنسبة: غربات كايماز

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: قومري - هاشم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 آب 2023غرزان".

(ف)