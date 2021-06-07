HPG: يجب التحقيق في ما حدث بمتينا من خلال هيئة مستقلة

عن الواقعة التي حدثت يوم أمس الأول السبت، قالت قوات الدفاع الشعبي HPG "في ساعات الفجر الأولى من تاريخ الـ 5 من حزيران، حاولت القوات العسكرية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الدخول إلى مناطق الكريلا في متينا دون إخبارنا بذلك، وعلى شكل حملة، وبالتأكيد هذا شيء خاطئ، ولا يخدم المصلحة الوطنية.

نعم أطلقت قواتنا بعض الطلقات التحذيرية، لكننا نؤكد أن السلاح الذي استُخدم لتدمير الآلية العسكرية لم يستخدم من قبل قواتنا، ولهذا، من الممكن ان يكون الاستهداف قد تم من الجو، وباستخدام الصواريخ، ولهذا يجب التحقيق في مسألة تفجير وتدمير هذه الآلية.

ولهذا، نحن في قوات الدفاع الشعبي (HPG) نشير إلى ضرورة التحقيق في هذه الواقعة، إما من قبل هيئة مشتركة، أو هيئة مستقلة".

(د ج)