HPG: تكشف سجل ثلاثة قياديين استشهدوا عام 2019

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، حول استشهاد ثلاثة مقاتلين من الكريلا، استشهدوا في 19 تموز عام 2019.

جاء فيه:

"استشهد القياديون الثلاثة الأعزاء، نعمان وأرهان ودليل، في 19 تموز 2019، جراء هجوم شنته دولة الاحتلال التركي على منطقة الشهيد سرخبون التابعة لآيالة آمد. هؤلاء قادتنا الفدائيون الذين أبدوا مقاومة أسطورية في سبيل تحقيق الحرية لشعبنا لسنوات عديدة، أصبحوا، من خلال حياتهم البطولية، روح رفاقيتهم الصادقة من أجل حرية شعبنا. تلك القيم التي يجب أن نراها نحن وشعبنا كأمثلة بطولية عظيمة. نحن رفاقهم، محظوظون وفخورون؛ لأننا عشنا معهم، وقاتلنا معاً ضد الاحتلال. ونعاهدهم بجعل ذكرى مقاومتهم سبباً عظيماً لتقوية مسيرة مقاومتنا. وفي ذكرى استشهادهم، نستذكر قياديينا الفدائيين نعمان وأرهان ودليل، بكل إجلال واحترام، ونتقدم بتعازينا الحارة في البداية لذويهم ولجميع شعب كردستان الوطنيين.

سجل رفاقنا الشهداء الثلاثة كالتالي:

الاسم الحركي: نعمان باطمان

الاسم والنسبة: هجار جليك

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: نفيسة – محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: آمد/ 19 تموز 2019

الاسم الحركي: أرهان دوغان

الاسم والنسبة: إسحاق أوزجاكود

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم – الأب: ميسرة – حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: آمد/ 19 تموز 2019

الاسم الحركي: دليل سيبان

الاسم والنسبة: قادر كايا

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: فرزي ملك – سعيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آمد/ 19 تموز 2019

(ل م)