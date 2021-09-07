HPG: تكشف سجل 3 مقاتلين استشهدوا في كابار وهركول

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا كشفت فيه سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في جبال كابار وهركول خلال شهري أيار وآب.

وجاء في البيان: "بتاريخ الـ 17 من أيار والـ 3 من آب، وخلال قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق كابار وهركول، ارتقى 3 من أبناء شعبنا الأبطال، وهم (عكيد وعادل ومنذر)، وانضموا إلى قافلة الشهداء.

وسجل الشهداء الثلاثة بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: عكيد تموك

الاسم والكنية: قهرمان سونار

مكان الولادة: رها

اسم الأم والأب: فاطمة – بدرالدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 11 أيار 2021/ كابار.

***

الاسم الحركي: عادل بوطان

الاسم والكنية: متين تكين

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم والأب: نباهت - إدريس

مكان وتاريخ الاستشهاد: 3 آب 2021/ هركول

***

الاسم الحركي: سرهد جراف

الاسم والكنية: سرهد آسن

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم والأب: حكيمة - أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 3 آب 2021/ هركول

بيان قوات الدفاع الشعبي توجه بالعزاء لذوي الشهداء ولجميع أنباء الشعب الكردي، وعاهد بالالتزام بنهج الشهداء.

(ك)