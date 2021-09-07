HPG: تكشف سجل 3 مقاتلين استشهدوا في كابار وهركول

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا كشفت فيه سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في جبال كابار وهركول خلال شهري أيار وآب.
وجاء في البيان: "بتاريخ الـ 17 من أيار والـ 3 من آب، وخلال قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق كابار وهركول، ارتقى 3 من أبناء شعبنا الأبطال، وهم (عكيد وعادل ومنذر)، وانضموا إلى قافلة الشهداء.
وسجل الشهداء الثلاثة بحسب البيان هو:
الاسم الحركي: عكيد تموك
الاسم والكنية: قهرمان سونار
مكان الولادة: رها
اسم الأم والأب: فاطمة – بدرالدين
مكان وتاريخ الاستشهاد: 11 أيار 2021/ كابار.
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الاسم الحركي: عادل بوطان
الاسم والكنية: متين تكين
مكان الولادة: شرنخ
اسم الأم والأب: نباهت - إدريس
مكان وتاريخ الاستشهاد: 3 آب 2021/ هركول
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الاسم الحركي: سرهد جراف
الاسم والكنية: سرهد آسن
مكان الولادة: سيرت
اسم الأم والأب: حكيمة - أحمد
مكان وتاريخ الاستشهاد: 3 آب 2021/ هركول
بيان قوات الدفاع الشعبي توجه بالعزاء لذوي الشهداء ولجميع أنباء الشعب الكردي، وعاهد بالالتزام بنهج الشهداء.
(ك)