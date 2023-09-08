HPG: ثلاثة من مقاتلينا مثلوا الإرادة الآبوجية حتى أنفاسهم الأخيرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم بياناً كشف فيه سجل 3 مقاتلين استشهدوا في آمد بباكور كردستان، ، وجاء في نصه:

"استشهد رفاقنا دلكش، برخودان ومروان أحد أبرز المناضلين في حزبنا، في هجوم للعدو في منطقة فارقين في آمد بتاريخ 26 آب 2023، رفاقنا الثلاثة الذين قاتلوا بإخلاص ضد هجوم العدو ومثلوا الإرادة الآبوجية، تمكنوا من تمثيل روح المقاومة الآبوجية من زاب إلى ميردين، ومن غرزان إلى آمد حتى أنفاسهم الأخيرة.

لقد كان رفيقنا دلكش، الذي كان قائداً على الخط الفدائي، واعياً، ذو معرفة وخبرة، دائماً مناضلاً عرف كيف يسير في حياته الفدائية الناجحة على مدى 13 عاماً والتي كانت مليئة بالنصر، انطلق من نجاح إلى نجاح بروحه المعنوية ومشاركته الحماسية في كل ساحة شارك فيه وفي كل عمل قام به، وخاض نضالاً لا مثيل له ليصبح مناضلاً رائداً لرفاقه.

انضم رفيقنا برخودان إلى صفوف مقاتلي الكريلا على أساس الولاء لخط الشهداء وأصبح المثال الأبرز لسيره على خطا شهدائنا الأبرار، ومن خلال الحفاظ على هذا الموقف في كل لحظة من نضاله، تمكن رفيقنا برخودان من أن يصبح أحد المناضلين البارزين في حزبنا، حزب العمال الكردستاني، وحزب القائد أوجلان والشهداء.

لقد أصبح رفيقنا مروان، ابن سرحد الشجاع، ومناضل المهام الصعبة، أحد المناضلين المثاليين لحزبنا من خلال قيامه بكل مهمة ومسؤولية أخذها على عاتقه منذ بداية حياته الكريلاتية على أساس النجاح المطلق وبجدية كبيرة، تمكن رفيقنا مروان، الذي بدأ مسيرته الثورية من وان بإيجاد النجاح في كل لحظة، كما حقق حلمه الأكبر بالعمل كمقاتل في آمد.

نعرب عن تعازينا لجميع أبناء الشعب الكردستاني الوطني، وخاصة إلى العائلات الموقرة لرفاقنا دلكش، برخودان ومروان الذين تمكنوا من تمثيل روح المقاومة الآبوجية بشكل مناسب، ونتعهد بأننا نتوج النضال الذي تركه لنا رفاقنا، بالنصر مع الوعي العالي بطريقة تليق ذكراهم.

وفيما يلي المعلومات عن سجل رفاقنا الشهداء:

اسم الحركي: دلكش زيلان كوزرش

الاسم والكنية: فرهاد آكدنيز

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: مريم – عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 آب 2023 آمد

اسم الحركي: برخودان فارقين

الاسم والكنية: حنيفي سايج

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: فاطمة - جميل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 آب 2023 آمد

اسم الحركي: مروان وان

الاسم والكنية: محترم كوج

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: سيينال - أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 آب 2023 آمد".

(ف)