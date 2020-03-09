HPG: تدمير قافلة عسكرية ومقتل 79 جندياً تركيا

وأصدرت قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة- ستار بياناً حول العملية العسكرية التي استهدفت قافلة عسكرية تركية في ريف ناحية بيازيد التابعة لمحافظة آكري.

وجاء في نص البيان:

في إطار حملة النصر الثوري المتواصلة في إيالة سرحد، نفذت قواتنا في تمام الساعة 08.50 من صباح يوم الثاني من آذار الجاري عملية ثورية موسعة استهدفت قافلة عسكرية للجيش التركي على الطريق الواصل بين ناحية بيازيد ومدينة أكري بالقرب من قرية كوبولاك.

وتم استهداف ثلاثة باصات إضافة إلى آلية مدرعة من نوع كوبرا كانت مرافقة للقافلة. وأسفرت العملية عن تدمير باصين وآلية عسكرية من نوع كوبرا، إضافة إلى تعطيب الباص الآخر. كما استهدفت قواتنا عناصر الجيش التركي الذين جاؤوا لمؤازرة القافلة.

وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل 79 جندياً. واستقدمت قوات الاحتلال التركي العشرات من سيارات الإسعاف لنقل جنودها القتلى والمصابين من مكان العملية، فيما عادت وحداتنا إلى مواقعها دون خسائر".

(ك)