HPG: تعطيب مروحيتين للاحتلال التركي والقضاء على 22 جندي قالت قوات الدفاع الشعبي ان قواتهم أعطبت مروحيتين حربيتين من نوع "كوبرا"، بالإضافة إلى القضاء على 22 جندي من جنود جيش الاحتلال التركي. خبر 20 حزيران 2020, السبت - 14:55 2020-06-20T14:55:00 مركز الأخبار يتبع........ ANHA إقرأ أيضاً مقتل وإصابة 19 عنصر من فصيل مدعوم روسياً في درعا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وجرح نحو 20 ... فضائية ستيرك TVتغير تقنية بثها أعلنت إدارة فضائية Stêrk TV عن تغيير تقنية البث لديها ... تركيا تنهب القمح السوري في المناطق المحتلة ذكرت مصادر من داخل مدينة كري سبي/تل أبيض أن الاحتلا... الموقع القديم