HPG: تعطيب مروحيتين للاحتلال التركي والقضاء على 22 جندي قالت قوات الدفاع الشعبي ان قواتهم أعطبت مروحيتين حربيتين من نوع "كوبرا"، بالإضافة إلى القضاء على 22 جندي من جنود جيش الاحتلال التركي.