HPG: تعلن سجل اثنين من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً أعلنت فيه سجل اثنين من مقاتلي استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع.

وجاء في البيان: "بتاريخ 20 شباط عام 2017، التحق رفيق دربنا شرزان (عرفات بالتا) بقافلة الشهداء جراء غارة جوية نفذتها دولة الاحتلال التركية في منطقة سيكرا في آمدية.

وبتاريخ 13 آب 2018، استشهد رفيق دربنا مرفان (رمضان أوجداغ) جراء غارة جوية في منطقة كاري".

وسجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: شرزان باز

الاسم والكنية: عرفات بالتا

مكان الولادة: آمد

اسم الام والأب: صبيحة – مهمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 شباط 2017/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: مرفان آمد

الاسم والكنية: رمضان أوجداغ

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: مولودة – رجب

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 آب 2018/ مناطق الدفاع المشروع.

قوات الدفاع الشعبي توجهت في ختام بيانها بالعزاء لذوي الشهيدين، وجميع ذوي الشهداء والشعب الكردستاني الوطني، كما جدد العهد بمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الشهداء.

(ك)